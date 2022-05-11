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15歲妹上學失蹤　慘遭性侵「淪河中浮屍」！居民暴怒打死惡狼

▲▼ 哥倫比亞16歲少女Karina Blanco Durán遭性侵後丟入河中。（圖／翻攝自Twitter）

▲ 杜蘭被從河中撈出時已經死亡。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

哥倫比亞發生一起驚悚案件，一名住在偏遠地區的15歲少女上學路上突然失蹤，被發現時已經成為河中冰冷浮屍，遭人性侵殺害。她生前拍下的最後一張照片成為重要線索，警方循線逮補一名55歲男子，但還來不及移送法辦，他就被憤怒的民眾私刑致死。

當地《先驅報》（El Heraldo）7日報導，15歲的杜蘭（Karina Blanco Durán）住在哥倫比亞北部桑坦德省（Santander）的偏遠小鎮，距離學校有40分鐘路程，需要走一段路去公車站，2日她走在這段路上，察覺有一名可疑男子緊跟在後，令她感到不安。

事實上，杜蘭幾天前就曾向朋友提到，自己似乎遭人跟蹤。機警的她於是用手機偷偷拍下男子的身影後傳給家人，並留下一句「有奇怪的男人一直跟著我」，沒想到這卻成為她生前最後訊息。

杜蘭在上學路上突然失蹤，在附近河中被發現時早已喪命，胸部和下巴有3處刀傷，且有遭到性侵的跡象。家屬認為，她用手機拍下的男子就是兇手，警方很快就逮補這名委內瑞拉籍的55歲無業男子卡里略（Alexander Carrillo），但他還沒站上法庭就已身亡。

▲▼哥倫比亞16歲少女Karina Blanco Durán遭性侵後丟入河中。（圖／翻攝自Twitter）

▲ 杜蘭拍下的照片中，卡里略穿著黑色上衣、牛仔褲及黑色靴子。（圖／翻攝自Twitter）

杜蘭生前成熟懂事，夢想著進入大學，畢業後成為心理學家，減輕母親的負擔，如今不幸遇害，震驚附近居民，也令他們對卡里略怒火中燒，在警方押送卡里略途中強行攔截，眾人包圍痛毆後將他活活打死。警方現正深入調查杜蘭的死，也預計對嫌犯被私刑致死一案展開調查。

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