唐獎十週年「籌建博物館」！第五屆得主六月揭曉

▲唐獎執行長陳振川（紅色上衣）宣布籌備唐獎博物館，以及第五屆得主在六月揭曉。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

每兩年頒佈一次的世界學術大獎—唐獎，今年正式成立10週年，過去四屆唐獎共誕生27位來自全球6大洲、11個國家的唐獎得主，唐獎基金會今（26日）宣布，第五屆唐獎仍延續過往，設置「永續發展、醫藥生技、漢學、法治」等四大獎項，預計在6月18至21日一連四天揭曉，未來則將籌備唐獎博物館。

2012年12月，唐獎創辦人尹衍樑以投入教育志業20多年的經驗，成立唐獎基金會，設置「永續發展」等四大獎項，並在2014年頒佈首屆唐獎得主，之後每兩年舉辦一次頒獎典禮，每一獎項提供5千萬獎金，其中一千萬要支持相關研究教育計畫，今年邁入第五屆，也是第十年。

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唐獎教育基金會執行長陳振川今天分享基金會未來展望，他說，設立唐獎是尹衍樑博士的教育大夢，從1989年成立光華教育基金、設立光華獎學金開始，33年持續在教育界付出，一步步實現其夢想，包括捐贈研究經費及醫療設施給台大、政大、清大、陽明交大、中研院、國衛院、榮總等學校與機關。

陳振川進一步指出，唐獎是華人對世界的回饋，也讓台灣被世界看見，這10年來，基金會邀請唐獎得主赴世界各重要學術場合、頂尖評委們與國際重量級學者或諾貝爾獎得主抵台交流，不但帶動相關領域的研究發展，也是台灣介紹給國際的最好模式。

此外，陳振川表示，唐獎未來將仿效諾貝爾獎，籌備唐獎博物館、數位博物館等，保存展示歷屆得主的文獻、影片、資料與貢獻等，目前正在覓地籌設唐獎博物館，致力於教育推廣，努力為世界及人類作出貢獻。