Omicron不是大魔王！　研究：引發長新冠機率比Delta低50%

▲英國研究發現，Omicron導致長新冠的機率比Delta低。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

英國國家統計局（ONS）今年5月表示，該國有43.8萬人在感染Omicron後，出現了「長新冠後遺症」（Long COVID）的症狀，佔了所有長新冠患者的24%。儘管相關數字看起來十分駭人，但最新研究發現，與其他新冠變種病毒相比，Omicron引起的機率反而更低。

據路透社報導，其他變種病毒過去在導致長新冠的風險上未有顯著差異，不過倫敦國王學院研究團隊在分析疫情追蹤APP「ZOE新冠症狀研究」數據後發現，Omicron引發長新冠的機率比Delta低20%至50%，相關數字依患者年齡及接種疫苗時機不同而存在差異。

Delta在2021年6月至11月肆虐英國時，染疫的4萬1361人中，有10.8%人出現了長新冠後遺症，不過在去年12月至今年5月的Omicron高峰期間，英國5萬6003名患者中，只有4.5%人出現了長新冠後遺症，比Delta導致長新冠的風險低了6.3個百分點。

▲接種至少2劑新冠疫苗可有效減低新冠後遺症爆發的機率。（圖／路透）

研究人員表示，民眾要至少接種過2劑新冠疫苗，才能減低後遺症爆發的機率，不過相關數據在接種3劑疫苗的人之中沒有統計學差異。此外，研究人員也強調，醫療體系不可因Omicron導致長新冠的機率較低就放鬆警惕，因為在感染率極高的情況下，出現長新冠的人也會隨之增加。

這份研究已在16日發佈於醫學期刊《刺胳針》上，而這也是長新冠研究中，首個取得同儕審查的研究。目前人們已知的長新冠症狀多達數十種，其中還包括了腦霧、容易感到疲倦、咳嗽等症狀，影響時間可持續數週至數月不等。研究人員補充，他們仍需進行更多研究，來確定Omicron引發長新冠機率較低的原因。