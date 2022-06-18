無敵星星只是夢！研究：曾染BA.1也無法預防「Omicron新亞變種」

▲研究證實，就算曾經感染Omicron，也很有可能再度感染其他Omicron亞變種。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

繼BA.2成為多國的主要流行毒株後，近期Omicron亞變種BA.4、BA.5也陸續在各國現蹤，感染比例更持續上升。一項最新研究則指出，由於Omicron持續發生變異，因此曾經感染BA.1並且接種疫苗的人，仍有可能感染新的亞變種，因為BA.2.12.1、BA.4以及BA.5都包含了BA.1與BA.2中不存在的變異。

根據《路透社》報導，來自中國的研究人員17日在科學期刊《自然》發表最新研究稱，曾經接種疫苗並突破性感染BA.1變種病毒的患者，因為身上產生抗體，因此可以預防再度感染BA.1與新冠原始病毒株，但是由於目前主要流行的Omicron亞變種擁有新的變異，因此病毒依舊能夠逃過患者體內的抗體。

美國現今的主流病毒株為BA.2.12.1，而BA.4、BA.5也占據了當地超過20%的感染病例，值得注意的是，這3種Omicron亞變種都含有BA.1、BA.2中不存在的變異。研究人員在實驗中發現，這3種新的亞變種明顯避開了曾經染疫或是接種疫苗所引發的中和抗體。

▲儘管輝瑞與莫德納已針對Omicorn研發新的加強劑疫苗，但是對於目前流行的亞變種而言，恐怕難以實現廣泛保護。（圖／路透）

研究人員警告，儘管輝瑞與莫德納等藥廠已經針對Omicron病毒開發新的加強劑疫苗，但都是基於BA.1，因此恐怕無法實現對於Omicron新變種的廣泛保護。此前也有一項尚未經過同儕審議的研究指出，未曾接種疫苗的人就算曾經感染Omicron，也不太可能產生免疫，以保護他們不被其他變異病毒株感染。

耶魯醫學院傳染病研究員奧格布古（Dr. Onyema Ogbuagu）雖然沒有參與這項研究，但他指出，「依照我個人的淺見，雖然施打Omicron新疫苗可能還是會有一些優勢，但是與現有疫苗相比，它只會帶來邊境效益。」

他表示，「儘管新變種可能逃避疫苗所引發的免疫反應，但是人類仍期望疫苗能預防重症。如果你需要加強劑，那就接種加強劑。我們從臨床數據上得知，最重要的是及時接種疫苗，以保持體內高水準的新冠抗體。」

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