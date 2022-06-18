防疫最後關鍵！蘇貞昌曝戰略：集中對付中重症保護嬰幼兒、輕症勿輕忽

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續趨緩，台北市長參選人蔣萬安昨批評中央防疫「帶頭輕忽」，引來各界討論。對此，行政院長蘇貞昌18日強調，政府從不敢輕忽，國外的疫情都是在進入正常生活前，要把相關的醫療量能對付中重症、保護嬰幼兒，對於絕大多數無症狀、輕症者，只要做好防護，打好疫苗、不要輕忽就好。

蘇貞昌表示，這2年多來感謝國人同胞大家戒慎恐懼、團結一致面對疫情，我們才能守住國門、控制疫情；也呼籲國人同胞，在忍耐的同時一定要團結合作，打贏要進入正常生活的最後關鍵戰役。

蘇貞昌接著說，政府看到所有國外的先例，國內的疫情都是輕症、無症佔99.6%，所以我們都會對相關疫情以及視國內的醫療量能，謹慎應對所有疫情狀況，「我們從不敢輕忽，甚至於我們始終不斷呼籲國人同胞，一定要打好疫苗」。

而在做好防護措施的同時，蘇貞昌說，一方面顧疫情也要顧生計，早早就看到國外的疫情都是在進入正常生活前，要把相關的醫療量能對付中重症及保護嬰幼兒，對於絕大多數99.6%的無症狀、輕症，只要做好防護，打好疫苗、不要輕忽就好。

蘇貞昌強調，我們防疫同時也要顧生計，讓我們漸漸走入正常生活，政府從不敢輕忽，都是一步一步來做。