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公婆承諾「把媳婦當女兒疼」　她10年後聽這句才知是笑話

▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP視覺中國）

▲要如何和公婆相處，讓不少媳婦感到困擾。（示意圖／CFP視覺中國）

記者朱祖儀／綜合報導

不少公婆在媳婦嫁進門之前，會承諾「一定把你當親女兒看待」，但真的是這樣嗎？一名人妻分享親身經歷，表示自己結婚10年，只要婆婆不滿就會要她回娘家，或是不認親孫女，且老公買東西給她也會被罵，讓她不禁感嘆「當初好傻好天真」。

原PO在「匿名公社」表示，婆婆每次都說，從來沒有把媳婦當成外人，但每次對方不高興的時候都要叫她回娘家，或是不認她的女兒當孫女，讓她不禁想要反問「但是妳會不爽就把妳女兒趕出去嗎？或是不爽就不認妳外孫女嗎？」

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▲▼婆媳,豪門。（圖／CFP）

▲婆婆只要不高興，就會叫原PO回娘家。（示意圖／CFP視覺中國）

原PO也說，老公偶爾會買東西給她，也被婆婆嫌說很浪費，反而女婿買東西送給女兒就是好男人，「這就是妳所謂的自己人？」看到對方的差別待遇，她也忍不住感嘆，「當初好傻好天真」，原本還相信公婆說會把媳婦當作親生女兒疼愛，經過了10年洗禮才知道是笑話。

不少網友看到也相當有感觸，表示「這是宿命，真正有同理心，認為媳婦也是親家疼愛有加的親生女兒，要與自己女兒一樣疼惜的真的不多」、「從來沒指望婆婆會把媳婦當女兒，一個女人從她身邊搶走兒子，當然容易不順眼」，也有人說「公婆把媳婦當自己人的或許有，但很少…也剛好我們沒碰到而已」。

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