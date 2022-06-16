26K男每月突增「1.7萬薪資」！他一查驚揭恐怖內幕：別公司給的

▲大陸一名男子被通知補繳所得稅，才發現自己「被發薪資」。（示意圖，與本文無關／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

大陸一名男子近日要用所得稅App做稅務申報時，發現自己要補繳3200元人民幣（約新台幣1萬4130元）的個人所得稅，讓平均月薪才6、7000元人民幣（約新台幣2.6萬～3萬元）的他感到相當驚訝，核對後才發現，有間陌生公司自2020年開始，每個月都會給他人民幣4000元的薪水（約新台幣1萬7663元），疑似是個盜取個資後，用虛列薪資的方式來避稅。

根據陸媒《瀟湘晨報》報導，遼寧省大連市一名張姓男子表示，他在當地一間工具機公司上班，今年上半年他收到2封稅務部門發來的通知，要求他辦理2021年度個人所得稅綜合所得彙算清繳，但由於他每月收入不固定，平均薪資才6、7000人民幣，且過去稅務部門也沒有要求他繳納個人所得稅，因此他並沒有特別在意。

報導指出，公司財務人員本月1日通知張男，他需補交3200人民幣的個人所得稅。為此，張男相當訝異，因為他的收入並不多，依照往年的經驗不會要補這麼多稅，一查才發現，當地某間公司去年每個月都給他4000元人民幣的薪水，但他從未聽過這家公司，也沒在這家公司任職，更沒有實質收到這些薪資。

▲張男發現，自己每個月多了4000元的「薪資」。（圖／翻攝自微博，下同）

張男追查，這間公司不知用何種方式取得他的個資，並在2020年開始每月給他發薪水，且當時他的收入比現在更低，「2項薪水加起來也不需要補交個人所得稅」，因此該公司才得以用虛列薪資的方式，虛增企業成本，最終達到避稅的目地，而張男若沒有特別去查詢收入情況，根本不會發現個資遭冒用。

張男事後向平台申訴後，平台已撤銷他幾萬元的「薪資」，並不需補繳3200元人民幣的稅款。至於發薪的公司負責人則稱，張男幾年前曾在他們公司任職，因此有留下有個人資訊，而每月會給4000人民幣的薪水是因財務人員疏忽導致的，並非為了避稅，「我們公司規模較小，每年營業額不高，一直免稅，沒必進行這種操作。」

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