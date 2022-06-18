嬤花360元抽獎「贏回1.3億豪宅」　以為詐騙！接通知還怒掛電話

▲蘇珊只花10英鎊抽獎，竟贏得350萬英鎊的豪宅。（圖／翻攝Omaze）



記者吳美依／綜合報導

英國71歲阿嬤蘇珊（Susan Havenhan）花費10英鎊（約新台幣363元）抽獎，竟贏得一棟價值350萬英鎊（約新台幣1.3億元）的豪宅。她與丈夫約翰在法國南部度假時，接到通知中獎的電話，但2人實在不太相信，老公還催促掛斷電話，夫妻倆才能趕快去酒吧享樂。

▲蘇珊、丈夫、女兒及孫子孫女合影。（圖／翻攝Omaze）



英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）與募資公司Omaze合作舉辦抽獎活動，工作人員被掛電話後，只好打給2人女兒哈莉葉（Harriet），請對方代為說服。蘇珊及約翰終於相信中獎後，在酒吧裡請所有人喝了一輪酒。

▲豪宅位於有著「英國最美鄉村」美譽的科茲沃。（圖／翻攝Omaze）

《每日郵報》等外媒報導，這棟豪宅位於有著「英國最美鄉村」美譽的科茲沃（Cotswolds），一共3層樓，內有6間臥室、健身房、網球場、游泳池、家庭劇院，以及高科技廚房、衛浴三溫暖，戶外空間也非常遼闊，有池塘、瀑布及私人林地。而且，所有家具皆已備齊。

蘇珊不須額外繳交貸款、稅金或法律費用，想要自住、出租或出售都可以。房地產經紀人估算，如果蘇珊決定長期出租豪宅，月收可能高達1.2-1.5萬英鎊（約新台幣44-55萬元）。她很期待邀請10個可愛的孫子女來玩，「這真的能幫助我們好好享受退休生活。我很開心我參加了，我是RSPCA的忠實支持者，所以即使沒有得獎，我也仍在為一個偉大事業籌措資金。」

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