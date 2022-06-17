台15線長年未翻修　立委爭取經費重鋪...確保用路人安全

▲台15長年未翻修，立委黃世杰爭取經費重鋪。（圖／黃世杰辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台15線大園區路段，連接桃園機場、臺北港及多處工業區，重車及用路人出入頻繁，近日因豪大雨不斷沖刷路面，致使損壞情形更加嚴重。立委黃世杰邀集相關單位17日辦理會勘表示，經其全力爭取，公路總局研議撥補2500萬元經費，針對台15線南下27K至31K處（竹圍底端近沙崙牌樓處至後厝國小）的單向路段，作為養護優先路段。

▲台15線重車及用路人出入頻繁。（圖／黃世杰辦公室提供）

該處養護優先路段，預計於今年7月份提出計畫、8月份發包、9月份開工。黃世杰說，台15線是桃園市交通要道之一，不僅串接桃園機場、台北港等物流運輸，周圍更有不少工業區。明年國2甲延伸至台15線完工，也將加重台15線負擔，因此確實有加強養護的必要性與急迫性。

本月10日他針對民眾反映道路狀況，辦理台61線、台66線路面改善現勘，當場提出台15線長年未翻修，應加快腳步改善路面，意見獲交通部、桃園市政府及公路總局認同，今日再度邀集公路總局、台電、台水、中華電信等單位出席。除了爭取台15線路面整修經費外，也針對開挖管線及道路回補後之路面沉陷等狀況，商討養護責任及費用分擔方式。

另外，今日召開的會勘，還有一項重大任務，就是討論養護責任及費用分擔。大園區大觀路銜接台15線處至桃禧飯店的南北向路段，有明顯可辨的路面沉陷與破損，車輛行經也實際感受到連續性跳動。經探究主因，研判是台電實施韌性計畫後，因現地土質關係，導致該段路面明顯管溝沉陷，以致多處坑洞產生。未來管線挖掘後回舖狀況，除了由公路總局依據申請挖掘手冊予以審查外。施工單位對於後續因管線沉陷或鋪設破損，應進行刨除修復或道路改善，確保道路品質穩定。