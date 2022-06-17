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戒除酒癮有撇步！桃園6醫療機構協助　市府每年每人補助4萬元

▲桃園市衛生局建議，有酒癮者可藉由全市6家酒癮治療機構協助，擺脫酒癮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局建議，有酒癮者可藉由全市6家酒癮治療機構協助，擺脫酒癮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

有鑑於戒除酒癮是個漫長過程，除需意志堅定外，還需與家人嚴格執行遠離酒精生活模式，陪伴酒癮者脫離酒癮。桃園市政府衛生局與全市6家酒癮治療機構合作，提供酒癮者治療服務與醫療費用補助，酒癮者面對酒精誘惑，能陪伴個案脫癮而出，回復生活正軌。衛生局指出，市府每人每年最多可獲4萬元補助，有需求者可洽詢桃園市社區心理衛生中心。

衛生局表示，個案「小任」（化名）從小父親常因飲酒過度對他有暴力行為，因情緒焦慮且容易緊張，會選擇喝酒放鬆，漸漸地「小任」發現若停止飲酒，就會出現失眠、手抖等反應，工作時亦無法如期完成主管指派工作，常忘記主管交辦業務或是業務出錯率變高，為此困擾不已，同事察覺小任症狀後，鼓勵小任撥打衛生局酒癮治療諮詢服務專線後，在醫師與家人陪伴下，經過難熬的戒酒過程逐漸擺脫酒癮，工作也漸漸步入正軌。

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▲桃園市衛生局建議，有酒癮者可藉由全市6家酒癮治療機構協助，擺脫酒癮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局指出，有酒癮者可藉由全市6家酒癮治療機構協助戒除酒癮，市府每人每年有4萬元補助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局副局長蘇柏文指出，根據研究顯示，國人在青壯年（18－39歲）與中年（40－64歲）族群酒癮盛行率分別為2.4%及2.27%，以此推估桃園市約有3萬6,479人可能有酒癮問題，約佔全市人口的1.60%；不當飲酒不僅會提高慢性疾病傷害風險，也對家庭、學業、工作產生負面影響，提醒市民酒癮只是種結果，有時過度或不當飲酒（如酒駕）往往是種向他人尋求協助之警訊。

蘇柏文建議，當覺得自己或家人有酒精成癮問題時，可藉由酒癮自我檢測自己是否可能有酒癮問題，若有酒癮治療需求，可撥打酒癮治療諮詢服務專線(03)3325880或尋求身心科醫師的評估，此外也可至桃園市社區心理衛生中心與專業的心理師一同討論酒癮議題。

衛生局強調，目前桃園市有6家酒癮治療機構，包括衛福部立桃園療養院、居善醫院、林口長庚紀念醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院、衛福部立桃園醫院，提供有酒癮治療服務，每人每年最多可獲4萬元補助，如有酒癮治療需求，可至「桃園市社區心理衛生中心」網站(https://reurl.cc/2DRLKa)了解酒癮治療的相關資訊，祝福酒癮者都能「脫癮而出」。

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