殺2人奪3命嫌犯到案畫面曝光　被害家屬在泰提告殺人罪

記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

本月9日發生新北一對泰裔李姓夫妻慘遭殺害後，放在BMW轎車行李箱內再被棄屍在高鐵桃園站停車場，造成2屍3命的慘劇，同為泰裔的35歲王姓嫌犯則是潛逃泰國。今（17日）犯嫌在父親陪同下已於清邁投案，過程中他不發一語，由泰國警方帶上車。

▲桃園雙屍命案嫌犯王大賢（左1）在泰國清邁自首。（圖／翻攝自網路）

中壢分局記者會說明，警方鎖定嫌犯身分後，透過刑事局駐泰國警察聯絡官與泰國警方召開專案會議，由泰國警察總監素瓦親自主持，並向泰國法院聲請逮捕令獲准後全力查緝。

警方17日上午10時17分接獲通知，主嫌王大賢由其父親陪同於泰北地區向泰警投案，影片中可以看見王大賢身穿綠色長袖以及紅色帽子現身，表情看起來相當平淡，隨後由泰警將其逮捕帶回車內。

是否能順利引渡回台？警方表示，以往台泰合作有順利引渡回台案例，但因本案李姓夫婦跟王嫌都有泰國籍，據悉，被害女方家屬已在泰國當地提起殺人告訴，後續的國際合作、人犯遣返等問題，將由檢警相關單位透過司法互助管道和泰國政府協商。



本案後續將由臺灣桃園地方檢察署及內政部警政署刑事警察局持續透過國際合作、司法互助管道，期望將嫌犯送返本國受審。

▲泰國警方將主嫌帶回警局審訊。（圖／警方提供）