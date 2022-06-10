陳水扁看信義誠品：如果吳清友在世一定會找「他」幫忙

▲誠品信義店。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

坐落在統一時代百貨台北店的誠品信義店，傳出面臨大房東統一企業不續約，恐於2023年底熄燈，引起關注。對此，前總統陳水扁憶起1995年曾與誠品創辦人吳清友拜訪新光吳家，最後促成誠品敦南店。陳水扁說，前年敦南誠品熄燈後，由信義誠品接棒24小時書店，無奈今年又遇上租約問題，如果吳清友在世，也不會麻煩總統打電話，而是直接找市長幫忙。

陳水扁10日在臉書表示，拜讀媒體人林健煉的大作：《如果誠品信義店續租困境 發生在手不釋卷的李總統時代》，李登輝市長或李總統，聞知消息後，一定會立即親自打電話給高清愿來上一門「文化課」或「社會責任課」，最後賣個面子給李先生。

「阿扁想起全球最酷書店誠品敦南店2020年5月底熄燈，最不捨的應屬當年的催生者阿扁。」陳水扁說，1995年老敦南面臨都更，吳清友看重隔鄰的新壽大樓，但業主新壽想租給新光三越，因此他聽取吳清友的請願後，自告奮勇跟吳清友請纓，願意陪他去拜訪新光吳家。

陳水扁表示，他當時親自懇託請命，「台北市不缺百貨公司，但不能沒有誠品」，感謝新光吳家促成誠品敦南店陪愛書人一起走了25年，也讓誠品敦南店成為全球第一家24小時書店，更是台北市民的共同驕傲。

陳水扁說，前年敦南誠品熄燈後，由信義誠品接棒24小時書店，無奈今年又遇上租約問題，如果吳清友在世，也不會麻煩總統打電話，而是直接找市長幫忙。