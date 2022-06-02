陸「003型航母」傳端午節下水！造船廠大動作「下水10多艘大船」

▲疑似003型航母效果圖曝光。（圖／中船重工）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸第3艘航空母艦（暫稱：003型航母）傳出將於6月3日端午節當天下水。巧合的是，根據崇明海事局5月27日發出的一份通告，003型航母所在的江南長興造船廠將在未來兩天內下水多艘大型船舶，被認為是在為新航母的下水進行準備。

早在今年初就有許多分析認為003航母很可能在年中下水，《南華早報》更報導，日期可能就是4月23日解放軍海軍建軍73周年的紀念日。不過，隨著3月起大陸多省爆發疫情，上海還宣布封城，原定的下水計劃只能延後。

▼江南長興造船廠。（圖／翻攝風聞社區＠軍評陳光文）

近期大陸疫情近期趨緩，上海也已經解封，6月3日是端午節的同時，也是江南長興造船廠建廠157周年的紀念日，選在該日下水，象徵著「大龍舟」下水，具有非常特殊的意義，也相信能帶來好兆頭。

4月22日解放軍海軍成立73周年的前夕，解放軍上傳了一部長達6分鐘的影片，介紹解放軍航母的發展歷程。最受關注的是，影片結尾時，畫面呈現在作戰指揮室的海軍航母編隊某中心主任陳建接到來自母親的電話，並回應說「三胎」。

接著，鏡頭又被帶往標有「16」及「17」的兩處飛行甲板，以及一處畫面留白，最後陳建回答「安排」。非常明顯，「16」與「17」代表舷號16、17的遼寧艦與山東艦，留白處則代表著003型航母，暗示即將問世。

▼江南長興造船廠。（圖／翻攝自新浪軍事）

003型航母目前尚未正式命名，但根據解放軍從北至南沿海省份命名的方式，許多網友都猜測它很可能被命名為「江蘇號」。

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）先前曾公開多張003型航母的衛星空拍照，證實其外型與噸位都與美國海軍的福特號航母類似。這也代表著，003型航母的噸位將明顯大於遼寧艦、山東艦，乘載更多的艦載機，也擁有更佳的續航能力。

專家更指出，003型航母將採用比遼寧艦、山東艦更先進，放棄最傳統的滑躍式甲板彈射系統，也跳過蒸氣彈射系統，直接採用全球罕見的電磁彈射系統。目前全球唯一使用電磁彈射系統的服役航母僅有美國海軍的福特號航母，該系統的原理與磁浮列出類似，優點在於效率更高、成本更低，並且更加安全可靠，對飛機結構的傷害更小。