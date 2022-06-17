大阪身心診所26死縱火案已半年！嫌犯「拉人陪葬」　骨灰至今無人領　

▲谷本盛雄縱火2週後傷重不治。（圖／路透、推特）

記者王佩翊／編譯

日本大阪北新地一間身心診所2021年12月遭病患谷本盛雄蓄意縱火，導致包含院長在內的26人不幸身亡。這起慘絕人寰的縱火案至今已過半年，依然有人在遺址獻花悼念。而因死亡不被起訴的嫌犯谷本盛雄，死後已被火化，但卻沒有人願意領回骨灰。

根據《共同社》報導，大阪身心診所26死縱火案17日正好滿半年，當時61歲的病患谷本盛雄因抑鬱成疾，想要了結生命，卻打算拉人陪葬，於是他在2021年12月17日上午手持裝有汽油的紙袋，到身心診所縱火。火勢瞬間蔓延，最終導致他本人、診所院長以及多名病患死亡。

▲▼大阪身心診所縱火案至今已過半年。（圖／路透）



警方事後更發現，嫌犯早在案發30分鐘前，就曾在家中練習縱火，且住處還有大量縱火事件的新聞剪報以及寫有「大量殺人」的紙條。谷本盛雄縱火後自己也身受重傷，經過連日搶救，同月30日不治身亡。

谷本盛雄雖然被依縱火與殺人嫌疑函送檢方偵辦，但最終因為他的死亡而以不起訴結案。谷本盛雄死後在大阪市立火葬場「北齋場」火化，骨灰則被裝進一個高約8公分的白色骨灰罈，同時交由北齋場保管。據悉，骨灰罈上面標明了谷本盛雄的姓名、火葬日以及保管號碼等。

由於他生前與家人關係不睦，因此至今仍未有人出面領回骨灰。如果過了保管期限仍未被領回，屆時他將成為「無緣佛」，也就是無人祭祀的鬼魂。通常各地方政府會將這些無人領取的骨灰委託墓地或是寺廟埋葬至「無緣墓地」，並統一供養。

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