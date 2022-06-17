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女童觸發「飢餓開關」！2m緬甸蟒狠咬不放　父母：不知道這麼危險

▲▼南韓6歲女童拍照時慘遭緬甸蟒咬傷手指。（圖／翻攝自YouTube@MBCNEWS）

▲南韓6歲女童拍照時慘遭緬甸蟒咬傷手指。（圖／翻攝自YouTube@MBCNEWS）

記者羅翊宬／編譯

南韓大田一對父母帶著年僅6歲的女兒前往室內動物園遊玩，途中他們讓一條身長2公尺的緬甸蟒爬上女兒的肩膀拍攝紀念照，豈料該條緬甸蟒在起心動念下突然緊咬女童的手指不放，4名成年人經過2分鐘的纏鬥，才將蛇的嘴巴撐開，受傷的女童必須住院治療3周。

根據《首爾經濟》、《韓聯社》等韓媒報導，該對父母於本月12日下午1時40分帶著6歲女兒前往大田廣域市一處室內動物園遊玩，在飼育員的輔導下，緬甸蟒被取出後放在女童的身上，只見身長2公尺多的金黃色緬甸蟒盤繞在女童的肩膀、腰、腹部與大腿，未料最後卻發生意想不到的慘劇。

正當女童坐著擺出拍照手勢，緬甸蟒卻突然往女童的右手手指緩緩移動，最後以迅雷不及掩耳的速度緊緊咬住女童手指不放，現場頓時傳來高亢又尖銳的慘叫哭喊聲，彷彿墜入地獄般的可怕。

園方只好趕緊出動4名相關人員前往搶救，甚至女童的父親也一同加入戰局，在經過2分多鐘的纏鬥後才終於撐開緬甸蟒的嘴巴。女童被送往醫院後，被診斷需要經過至少3周的治療。

報導指出，其實緬甸蟒等大型蟒蛇由於普遍來說沒有毒性，加上性格溫馴，因此往往會被動物園或驚奇博物館等用來作為讓遊客「體驗」（近距離接觸、拍照等）的對象，該座事發的室內動物園則由飼育員親自取出蛇，並讓兒童抱著蛇拍照。

女童父母事後受訪時透露，事發前園方完全沒有告知「很危險，需要多加留意」，且園方完全沒有交代該體驗活動可能會產生的危險。

園方表示，未來將不排除中斷類似的近距離接觸活動。

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