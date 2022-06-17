50多歲女性4成有「更年期障礙」！　日研究：僅不到1成就醫

▲日本政府調查顯示，多數有更年期障礙症狀的民眾都不會主動就醫。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者王佩翊／編譯

日本政府預估，50多歲女性中有近4成可能出現更年期障礙，然而卻因為部分原因，因此未能求助醫師。根據統計，實際因為更年期障礙症狀而就醫的女性可能不到1成。對此，厚生勞動省也將持續調查民眾未就醫的原因與背景，以規劃並提供具體的支援政策。

根據《讀賣新聞》報導，日本厚生勞動省17日發表的一項最新調查指出，40多歲的女性中可能出現更年期障礙的有28%，50多歲女性則來到38%。然而根據醫療機構的更年期障礙實際就診數據看來，40多歲女性僅4%、50多歲女性僅9%會就診。

該份調查是厚生勞動省3月透過網路，針對5000名20歲至64歲民眾進行的調查，其中包含2975名女性與2025名男性。問卷內容包含主觀症狀與就診情況等，研究也發現，許多適逢更年期年齡的患者明明出現更年期障礙症狀，但是卻沒有就醫尋求幫助，而是獨自忍受。

更年期障礙指得是女性在絕經前後10年左右，因賀爾蒙減少，出現發熱、心悸等各類不適症狀。而男性的更年期障礙主要發生在40歲以上，部分患者的症狀更會嚴重到影響日常生活。

該份調查也指出，50多歲男性中有14%可能出現更年期障礙，但是僅2%到醫院就診。也就是說40至59歲的男女中，有超過8成的民眾雖然出現更年期障礙症狀，但是都沒有求助醫療協助。

另外有38%的40多歲女性、50%的50多歲女性表示，知道這些症狀是因為更年期所引起的不適。

厚生勞動省表示，「根據這次的調查，得知有許多人即使知道自己出現更年期障礙的症狀，卻依舊沒有看診。未來我們將會針對未就醫的理由以及對工作造成的影響等進行調查，並提供必要的支援政策。」

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