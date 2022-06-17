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社會 社會焦點 保障人權

「素人股神」推飆股　60人淪陷遭騙6千萬...服務業阿姨慘噴700萬

記者黃宥寧／台北報導

不要再被騙了！刑事局日前發現，60名「投資者」收到LINE訊息「素人股神推薦飆漲股」等文字，傻傻經指示下載虛擬通貨交易平台App，並將款項匯入周嫌所掌控的人頭帳戶，再由底下車手提領部分贓款，並將贓款轉到下一層人頭帳戶以此隱匿犯罪所得來源，初估詐騙金額6000餘萬元，當中1名中年阿姨慘噴700萬，也成為單筆受騙最高金額受害者。

▲▼ 刑事局 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲「素人股神」推飆股，刑事局逮假虛擬通貨投資詐欺犯嫌21人。（圖／記者黃宥寧翻攝）

刑事警察局偵查第七大隊第三隊指出，該詐騙團隊主嫌為48歲周姓男子，他們以LINE傳訊給投資者，甚至早晚噓寒問暖，導致投資者深信不疑，並按照指示下載虛假的虛擬通貨交易平台App後，不斷收錢，當被害人發現無法出金或交易平台關閉後，才驚覺遭詐騙，初估統計詐騙金額高達新台幣6000餘萬元。

▼該詐騙集團用筆記本密密麻麻手寫下公司規章。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 刑事局 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

刑事局為瓦解可惡詐騙集團與刑大、大安分局、南港分局等共同偵辦，於今年3月23日、4月25日及5月27日，分別在雙北、台中市等地，將該集團連同周嫌等21人一舉拿下，當場查扣詐欺贓款300萬元、犯案用手機、筆電、存摺等證物。

▼詐騙集團48歲周姓主嫌，有毒品、詐欺前科。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 刑事局 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

「素人股神」周姓主嫌有毒品、詐欺前科，狡詐的他居無定所，1個禮拜就會換1個飯店或民宿意圖躲避查緝，因此他落網時也是在北市某飯店內；至於30歲李姓車手則是在領款時，遭警當場阻攔。

▼1名中年阿姨遭騙走700萬元。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 刑事局 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據悉，從事服務業的1名中年阿姨遭周嫌等人以高獲利等話術蠱惑，慘遭騙走700萬。周嫌等21人訊後依刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送台北地檢署偵辦。

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