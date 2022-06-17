山區、河床架網擄鴿勒贖　佳里警破擄鴿集團逮8人

記者林悅／台南報導

台南市佳里警分局2021年3月接獲情資，以58歲何姓男子及60歲林姓男子為首的網鴿勒索集團，於北、中、南部山區、河床架網擄鴿勒贖牟取暴利，經報請台南地檢署指揮偵辦，16日收網一舉逮獲何、林嫌等8嫌，目前查出涉案10多起，金額超過200萬元，全案依組織犯罪、恐嚇取財、竊盜等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市佳里警分局等單位，合力破獲58歲何姓男子及60歲林姓男子為首的網鴿勒索集團，一舉逮獲8嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里分局警方指出，何嫌（台南玉井人）及林嫌（嘉義人）為首的犯罪集團，區分為網鴿手、恐嚇被害人話務手、報馬仔、收簿手、車手頭、提款車手等分工細密，具組織性及專業分工，分別在台灣西半部山區、河床架設大型鳥網，待鴿群飛行經過時即以彈弓發射彩帶，賽鴿受到驚嚇後往下俯衝中網後，再撥打賽鴿腳環上的電話號碼恐嚇鴿主，將贖款匯入指定人頭帳戶，每隻贖金新台幣3000元至2萬元不等金額牟取不法暴利。

佳里警分局成立專案小組，經長期跟監及蒐證見時機成熟，於6月16日統合台北市刑大、台北市中正一分局、高雄市林園分局、台南市學甲分局、善化分局等30多名警力兵分多路，分持拘票、搜索票在台南市新營、玉井、高雄、嘉義、彰化、台中、苗栗、基隆等地區同步執行搜索及拘提行動，逮獲何姓及林姓主嫌共計8人到案，查扣涉嫌網鴿證物存摺簿、手機、鳥網、彈弓、彩帶、筆電、膠帶、鉗子、鋸子、掃刀、鐵鎚、無線電及贓款新台幣33000元等證物，全案依法送辦。

佳里警分局表示，原台灣賽制以陸翔為主流，後改為海翔，因陸翔特別容易受到擄鴿勒贖集團威脅，技術上歹徒只要躲在賽鴿容易經過的山區架網，就可以輕易網到賽鴿來進行勒贖，這種犯罪模式成本極低，再加上警方難以追查，導致這類犯罪不斷發生且越來越猖獗，甚有發生歹徒互爭山區地盤而鬥毆情事。

偵破以何嫌為首於山區架網捕捉賽鴿後，再將賽鴿腳環號碼鴿主資料提供給林嫌為首之車手頭，向被害人勒贖之犯罪作業模式，除了可壓制類此案件不斷發生，更可改變賽鴿競翔生態，將海翔改為陸翔或於近海放飛競翔，避免因賽鴿於海上遠距離飛行，體力不堪負荷之大量賽鴿葬生於大海，警方將持續掃蕩網鴿犯罪，以防制不法情事發生。