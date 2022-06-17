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石斑魚外銷鎖定「美加日紐澳」　農委會估下半年出貨300公噸

▲▼農委會下半年將鎖定美加紐澳日等國，作為石斑魚主要外銷市場，圖為日式涮涮石斑魚薄片(鍋物)。（圖／農委會提供）

▲農委會下半年將鎖定美加紐澳日等國，作為石斑魚主要外銷市場，圖為日式涮涮石斑魚薄片(鍋物)。（圖／農委會提供）

記者許敏溶／台北報導

中國大陸在上週五（10日）突然發布，以台灣石斑魚遭檢出禁用藥物為由禁止輸入，農委會在隔天緊急宣布內外銷等三項因應措施，農委會今（17日）表示，預計下半年外銷300公噸，目標鎖定美加日紐澳等市場，農委會主委陳吉仲今天下午也將透過視訊與外銷業者討論，並宣布外銷獎勵措施。

大陸海關總署動植物檢疫司在上週五突發布，以台灣輸大陸石斑魚檢出禁藥為由，從本週一（13日）起禁止輸入，因確診而隔離中的農委會主委陳吉仲，上週六（11日）透過視訊緊急宣布「多元對內行銷、拓展通路；調節上市期間及產量；獎勵加工及外銷」三項因應措施，並批評中國一再粗魯的片面暫停我國農漁產品輸入，不符合國際慣例。

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2022台北國際食品展覽會將在6月22日至25日在南港展覽二館舉辦，農委會今（17日）舉行「台北國際食品展覽會台灣館」展前記者會，宣布邀集103家國內優質農產業者共同籌設「台灣館」，除安排廠商與國內外業者進行外銷商洽活動，同時也向國人呈現國產優質農產食品。

▲▼農委會下半年將鎖定美加紐澳日等國，作為石斑魚主要外銷市場，圖為日式涮涮石斑魚薄片(鍋物)。（圖／農委會提供）

▲農委會下半年將鎖定美加紐澳日等國，作為石斑魚主要外銷市場。（圖／農委會提供）

面對外界關注的石斑魚後續產銷問題，農委會國際處處長林家榮接受媒體聯訪時表示，過去幾年農委會有積極開拓石斑魚新興市場，也有業者確實對台灣石斑魚有興趣，像是美加紐歐等市場都有對台灣石斑下訂單，日本則輸入台灣冰鮮石斑後做成生魚片，但卻因疫情導致運費高漲而影響外銷。

不過，林家榮指出，農委會將跟冷凍加工廠合作，開發更多石斑魚輪切、魚片、魚排等產品，提供拓銷獎勵，今年下半年石斑魚外銷量目標為300公噸，將會以美加地區、紐澳、日本及東南亞為主，讓更多人知道台灣石斑的優質和美味，之後就會公布更詳細的外銷獎勵措施；而陳吉仲預計今天下午將與外銷業者討論，並宣布外銷獎勵措施。

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關鍵字：

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