農水產銷日本美國都沒問題　蘇貞昌：只有中國在那裡叫

記者陳家祥／台北報導

中國大陸在13日突襲式的宣布禁止台灣石斑魚進口，15日再聲稱進口自台灣的白帶魚有驗出新冠肺炎病毒，將執行為期1周的進口禁令。對此，行政院長蘇貞昌17日表示，查驗的相關結果給陸方都已讀不回，直言這是政治手段影響貿易，出口日本、美國等，都沒有任何問題，「都只有中國一家在那裡叫」。

▲行政院長蘇貞昌17日視察濁幹線與北幹線串接工程計畫。（圖／行政院提供）

蘇貞昌表示，中國大陸一再用違反國際貿易規範和慣例，用政治手段打壓台灣的農產品、水產品，非常不合道理，我們除了循國際的管道抗議、申訴外，政府更用各種有效方法，譬如去年打擊鳳梨時，因為我們應對得宜，我們也開拓很多國外市場，所以今年鳳梨的價格不但穩定，而且也開拓了很多國外市場。

蘇貞昌說，水產品也一樣，台灣的水產品都是最好的，政府也一直嚴格把關，沒有用任何禁藥，查驗也都沒有這些情形，「中國突然這個理由、那個理由，我們把查驗的相關結果給他，也都已讀不回」，這是政治手段影響貿易，非常不應該。

「我們也看到，同樣的鳳梨釋迦，或著是水產銷其他很嚴謹的國家，包括日本、美國等，都沒有任何問題，都只有中國一家在那裡叫。」蘇貞昌呼籲，希望國人同胞支持我們最優質的水產品，政府也會給農漁民最大的幫助，並且積極開拓國外市場，我們一定能夠挺得過，也要大家一起合作。