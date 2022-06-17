石斑未檢出禁藥「陳吉仲秀科學證據」　籲中方依同標準提供證據

▲陳吉仲指已經透過科學證據證明我國輸出石斑魚安全無虞，呼籲中方也提供科學證據。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

中國大陸在上週五（10日）突然發布，以台灣石斑魚遭檢出禁用藥物為由禁止輸入，農委會主委陳吉仲今（17日）在臉書PO文表示，漁業署已從魚貨來源的11家養殖場進行採樣，分析養殖場內魚體、底土及池水，今天結果顯示包含四環黴素類、孔雀綠、結晶紫等皆未檢出，而透過科學證據證明我國輸出石斑魚安全無虞，這些檢測數據也會透過兩岸動植物檢疫平台提供給中方，呼籲中方依同等標準提供科學證據。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳吉仲秀科學證據指台灣石斑未檢出禁藥，呼籲中方依同標準提供證據。（圖／摘自陳吉仲臉書）

中國大陸在上週五突然發布，以台灣石斑魚遭檢出禁用藥物為由，從本週一（13日）起禁止輸入，上週六（11日）因確診而隔離中的農委會主委陳吉仲，透過視訊在隔天緊急宣布內外銷等三項因應措施，並批評中國一再粗魯的片面暫停我國農漁產品輸入，不符合國際慣例。

陳吉仲原本預計今天解隔離，但今（17日）早快篩仍是陽性而繼續在家，但他仍透過臉書PO文，強調11間養殖場魚體、底土及池水都未檢出 並已提供科學證據給中方，也請中方比照辦理。

陳吉仲也強調，同樣講求科學證據的，還有中國宣稱在我國某企業的水產品外包裝檢測出COVID-19陽性，但過去包括澳大利亞、加拿大、歐盟、印度、美國等多國，都在WTO/SPS委員會中提出關切中國採取的COVID-19貿易限制措施，從2020年11月以來，已經連續提出關切6次。況且世界衛生組織說明，COVID-19病毒幾乎不可能經由食品或食品外包裝傳播，目前也沒有證據顯示，新冠肺炎感染者有經由食品或食品包裝感染案例。