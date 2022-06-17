斗六市所斥資160購買4台碎木機　助果農修剪殘枝

▲斗六市公所購入4台自走式碎木機，農經課人員向果農解說明使用及示範。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市公所為改善農業廢棄物燃燒及堆置問題購置4台自走式碎木機，提供農民或民眾修剪果樹、農作物時產生的廢棄木，透過使用碎木機，將樹枝粉碎成木屑，該木屑可作為天然資材，運用於公園或農田裡，能抑制雜草生長，並做肥料使用，以改善土壤等功效，讓廢木循環再利用。

斗六市公所說明，接獲許多農友反映，整理園區後修剪枝條所產生的量不小，以往需載運至江厝掩埋場處理，但運輸過程多有困難，一般都是先堆積於田區確常導致孳生病媒蚊，或就地燃燒處理時反而造成空氣污染。

▲斗六市公所購入4台自走式碎木機，一台單價40萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



斗六市長林聖爵表示，自走式碎木機單價約40萬，公所購入4台供外出定點服務申請，除提高碎木機機動性，期望能解決斗六市農民自行管理樹木修枝時，面臨要處理大量殘枝的各種困境，使田區保持整潔，進而使農田周圍住戶不受影響。

農民表示，現場看了樹幹被絞碎後的成果非常滿意，木屑除了可以將土質改善為有機，也能鋪蓋在樹根處抑制雜草生長，讓果樹長成得更好，這都是公所對農民的照顧，我們相當感謝。

斗六市公所農經課說明，碎木機外出定點服務採取申請方式辦理，以斗六市農業產銷班、合作社為申請單位並提供場地進行碎木服務，碎木機定點服務時，周圍鄰近農友與民眾可以將農業廢棄枝條拿到現場，由斗六市公所清潔隊派員協助操作碎木機，當場樹枝粉碎後生成的木屑，民眾可自備容器取回，讓廢棄物得以重新再利用。

▲斗六市長林聖覺體驗操作碎木機，將粗樹枝放進絞碎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今日說明會現場不少農友看了都頗感興趣，頻頻詢問操作方式，市長林聖爵當場指示農經課人員，如有農有想學習操作機器都歡迎，由農經課來統計人數後會開教學課程，讓有興趣的農民可以來學習。

▲斗六市公所購入4自走式碎木機，絞碎的木屑細緻除可改善田間土質，亦能鋪蓋於樹根處抑制雜草。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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