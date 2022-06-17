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沈政男估整體致死率將破萬分之14　「孩子到學校還是可能被感染」

記者黃翊婷／綜合報導

本土疫情昨日（16日）新增6萬3170例確診個案，精神科醫師沈政男在臉書PO文分析，若人流指數不能繼續下降，只能用確診數目來換取群體免疫，會導致死亡人數增加，依據最新統計資料推估，致死率高點出現在6月1日發病者，而累計到那一天，致死率已經超過萬分之14，因此，未來整體致死率很可能也會超過萬分之14；另外，就算未來疫情趨緩，家長們也要注意防疫，因為孩子們在學校還是有可能被傳染。

▲▼中正紀念堂接種站最後一日,兒童疫苗接種站,新冠肺炎,本土疫情,新冠肺炎疫苗,輝瑞兒童BNT疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,BNT兒童疫苗,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,緩打潮,疫苗覆蓋率,中重症,共存,清零,5-11歲兒童,mRNA。（圖／記者李毓康攝）

▲該不該讓家中的孩子施打新冠疫苗，仍有部分家長抱持保留態度。（資料照／記者李毓康攝，下同）

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沈政男指出，確診曲線下降速度比預期慢，是因為6月6日有一波小上揚，原因就是端午檔期的人流指數些微上升了，到目前為止，人流指數並未回到端午檔期前的最低點，而北部近10天以來曲線都沒有明顯下降，中南部更是再創新高峰，若人流指數不能繼續下降，只能用確診數目來換取群體免疫，這是代價比較高的方法，會導致死亡人數增加。

沈政男表示，16日新增168例死亡，依據最新統計資料推估，致死率高點出現在6月1日發病者，而累計到那一天，致死率已經超過萬分之14，因此，未來整體致死率很可能也會超過萬分之14，「看起來，到了6月，累計致死率超過了5月，這是因為高齡染疫占率與致死率增加了」，是否能把6月的致死率有效壓低，就要看接下來的抗病毒給藥比例提升以後的狀況了。

另外，有人預估6月底單日新增確診數會下降至3萬左右，7月底則會降至1萬。沈政男認為，這個進程還是慢了一些，如果不是受到端午檔期影響，原本應該下週就有希望降至1萬左右，無論如何，還是希望人流指數能夠繼續下降，這樣才能減少死亡人數。

▲▼小朋友,小孩,兒童,學童,孩童,學生,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育,校園安全,口罩,防疫,停課。（圖／記者李毓康攝）

▲沈政男提醒，就算未來疫情趨緩，孩子在學校還是有可能被傳染。

至於全台各地的確診曲線狀況，沈政男提到，台北下降速度是最快的，其他北、中、南區域都比較慢，也就是高原拉得比較久，這牽涉到該區域的病毒傳播均勻程度，台北因為捷運的關係，病毒傳播速度比較均勻，各地疫情上升與下降的情況較為一致，但其他區域有明顯的城鄉差距，有人快也有人慢，加總起來才會形成高原，「疫情還沒緩解，大家不要鬆懈！」

最後，關於兒童疫苗問題，沈政男說，若不願意或尚無法施打疫苗的兒童，家長可以在家自行照顧，不要到外面群聚就好，到時再評估看是要等到有疫苗可打，還是乾脆請假到疫情趨緩之後，但是即使疫情緩解，每日確診數也不會降到千例、百例以下，「孩子到了學校還是可能被感染」，不過，兒童重症比率相當低，家長其實也不用過度擔心。

● 本文獲得沈政男醫師授權。

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