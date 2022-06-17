快來面試！麗寶開500職缺薪資上看70K　李方艾美招募房務、外場

▲快來面試！麗寶開500職缺薪資上看70K，李方艾美8月開幕今招房務、外場員。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

迎接後疫情時代，飯店業摩拳擦掌，民眾期待已久的台中李方艾美酒店將在8月試營運，首波開出近50個職缺，包括房務領班、訂房員、外場服務員等，薪資介於28K至32K之間，今天在仁和就業服務台辦理徵才活動；另外，麗寶樂園明天也與20多家企業辦理聯合徵才，共提供500個職缺，最高薪資上看7萬元。

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▲台中李方艾美酒店8月將試營運。（圖／資料照片）



台中市就業服務處說明，今天和李方艾美酒店於仁和就業服務台辦理單一徵才活動，此酒店預計8月下旬試營運，將釋出房務領班、訂房員、外場服務員等職缺；6月18日也與麗寶樂園辦理聯合徵才活動，后里麗寶outlet將擴大徵才，當天也邀請福容大飯店、月眉國際開發、米塔集團、瓦城集團與這一鍋集團等27家企業，提供500個職缺，最高薪資上看7萬元；三井不動產集團「Mitsui Shopping ParkLaLaport」商城也預計今年底至明年初營運，屆時也將協助舉辦客製化徵才。

▲麗寶樂園與福容飯店等攜手辦聯合徵才，開出500職缺，薪資上看70K。（圖／業者提供）



就服處提到，6月25日也規劃舉辦「光電視訊就業博覽會」，助市民在地就業，共有玉晶光電、矽品精密等17家廠商，提供視訊面試機會；另有台積電、友達光電等15家廠商代收履歷，提供超過2500個職缺。

勞工局長張大春表示，雖受疫情影響，市長盧秀燕仍帶領市府團隊積極招商引資，截至今年5月，台中市不僅投資金額高達1兆478億元，今年第1季更以8項經濟指標連三季穩居全國第一；此外，台中去年失業率3.9%為六都最低，勞動參與率60.1%，更創縣市合併以來最高。

張大春也說，近來服務業及觀光旅遊產業預期未來將逐步解封，有望帶動民眾出遊熱潮，包括中區「李方艾美酒店」、東區三井不動產集團「Mitsui Shopping Park LaLaport」商城、后里「麗寶outlet」等企業皆有人才需求，並逐漸釋出工作機會，市府也積極協助企業招募與培訓人力，迎接未來觀光人潮及錢潮。