警稱呼「阿嬤」慘遭投訴　50歲婦嗆：我很時尚！中市警局規定4稱謂

▲警方該如何稱呼民眾引發討論。（圖／記者周宸亘攝）

記者閔文昱／綜合報導

台中有員警日前在處理交通事故時，將一位50歲婦人稱呼為「阿嬤」，讓對方聽了馬上不滿回應「我很時尚，怎麼叫我阿嬤」。有民眾在電台聽到這段內容後，透過1999向警方投訴。對此，市警局近日向各分局發文提醒，一律用「同學、小姐、女士、先生」4種稱謂稱呼民眾，避免造成不良觀感。

根據台中市政府警局公文顯示，有民眾透過1999向市警局投訴，他聽到某電台主持人說，台中有員警在處理車禍時，對一位50歲的婦人問，「阿嬤妳有沒有怎樣？」對方聽了則回應，「我很時尚，怎麼叫我阿嬤」。民眾認為，警方將民眾說老了，應該要有同理心，不管是否知道對方年紀，應用較年輕的稱謂稱呼民眾。

▲中市警局交通大隊向各單位發布公文。（圖／翻攝自Facebook／鴿舍迷因）

公文指出，各外勤單位於勤前教育時，應提醒員警執行勤務要稱呼民眾應注意適當稱謂，以免造成民眾不良觀感，以維護警察形象。

根據《自由時報》報導，台中市警局交通大隊證實，此函文確實為交大發文給各警分局，並稱統一律定4種稱呼，如果是年輕人、看似學生，不分男女，統一稱呼「同學」，如果是年輕女性，統一稱呼「小姐」，資深（年長）女性則是統一稱呼「女士」，至於男性，除了年輕學生之外，都稱呼「先生」。

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