警察節前夕國道自戕！小隊長遭控霸凌害命　再爆違法私售龍貓

▲遭控霸凌柯姓員警的徐姓小隊長，在網路上私自販售寵物龍貓。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國道警察局第六大隊竹林分隊一名25歲的柯姓員警，14日凌晨執勤時，突在國道3號上舉槍自戕，第六大隊對外▲表示，柯員輕生與感情因素有關。但有知情員警爆料，柯長期遭主管徐姓小隊長霸凌，不僅多次以言語辱罵，還在群組上公審，甚至案發當天的關鍵行車記錄器日期僅停留在12日，質疑真相被掩蓋，希望單位能查清楚，還給柯姓員警一個公道！

此外，知情員警亦透露，遭指控霸凌的徐姓小隊長，在單位的寢室內飼養俗稱「龍貓」的絨毛絲鼠，更大喇喇地使用公家的水電，絲毫不避諱。爆料員警質疑，徐姓小隊長的誇張言行有恃無恐，背後可能有長官撐腰，才會導致非自願性調職的同仁層出不窮。

本刊取得徐姓小隊長在臉書的「龍貓」社團PO文，內容為2020年12月時，在社團內販賣全新的「龍貓櫃籠」，以及私自販售「標準灰龍貓」，看似在社團中很活躍，徐姓小隊長是否倚靠販售寵物兼職？令人好奇！

▲徐姓小隊長在臉書社團販售飼養龍貓的籠具。

本刊調查，早期龍貓被作為頂級皮草的製作野生種，而被大量濫殺，目前已成為人工培育的寵物，深受飼養者喜愛。常見的標準灰、銀斑價格大約是1至3萬元，而飼養環境溫溼度要求更嚴格、手感更柔滑的「長毛安格拉」價格更高，純色的基因突變種定價飆升到50萬以上。

不過若要將龍貓作為寵物，必須先學習、了解其習性，且按照法規，還須尋找有經驗、有合法資格的寵物供應商，不可以棄養或私下買賣。徐姓小隊長私自販售龍貓的行徑，是否符合相關法規及資格？仍有待商榷！

對於柯姓員警輕生一案，國道警第六大隊聲明如下：

一、經解鎖柯員手機發現相關對話內容確有輕生念頭，柯員自戕確係感情因素與霸凌無關。

二、至於網傳line截圖徐小隊長對於柯員打掃不力，於群組內公開影像檢討乙節，經查確有其事，惟事發時間係110年10月，相隔八月有餘、管理確有不當，依規定記過一次處分，並調整服務地區。

三、有關徐小隊長擅自在公家備勤室內馴養龍貓(絨鼠)乙節，經查亦確有其事，渠使用空調櫃及手提寵物箱，有竊取公用電能之嫌，本局將蒐集相關事證依竊盜罪嫌移送法辦。

四、另該分隊長及大隊長考核監督不當，各予加重申誡二次處分。

五、若再發現另有不法或違規事證將持續調查，勿枉勿縱。

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