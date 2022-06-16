正妹挺「傲人UU」拿餐！一彎腰吸白衣男注目...網暴動了

▲最近臉書社團瘋傳最美風景，掀起大票網友關注。（翻攝自爆廢公社公開版）

圖文／鏡週刊

最近臉書社團瘋傳最美風景，掀起大票網友關注，只見影片中長髮正妹穿著低胸爆乳裝，幫忙拿餐點時，似乎因為胸口衣服太低露出「傲人UU」，不僅讓一旁客人雙眼大吃冰淇淋外，原PO也在貼文表示「害我吃了2碗」，讓大票網友暴動。

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一名網友在臉書「爆廢公社公開版」分享1段10秒影片，只見影片中長髮正妹穿著迷彩花色熱褲，搭配白色吊帶褲襪，在國外一家螺螄粉店拿餐點，一彎腰低口領子若隱若現，姣好身材隨即引起一旁白衣男子關注。

▲正妹因有姣好身材在螺螄粉店拿餐，讓一旁男子大行注目禮。（翻攝自爆廢公社公開版）

接著正妹要走回櫃台前拿餐時，彎腰低著身體整裡桌椅，拍攝者也將正妹傲人的長輩全拍到，讓原PO小喊「害我吃了2碗」。

文章一曝光，隨即掀起大票網友關注，紛紛表示，「您胃口真好吃得下兩碗」、「您吃的蠻重鹹的」、「您胃口真好吃得下兩碗」、「果然，每個人的審美觀都不同」；不過也有網友認為「身材很好，但是穿搭改一下會更好」、「人是還不錯，就這個穿搭有點掉漆」。







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