女警獄中遭襲！犯人枕套勒頸「窒息式鎖喉」　恐怖影片曝光

記者葉睿涵／綜合報導

美國佛州最近爆出一起恐怖的殺人未遂事件，希爾斯波羅縣（Hillsborough）監獄的一名女囚犯在當地7日，突然對女獄警發動攻擊，用枕套緊緊地勒住她的脖子。還好，2人的打鬥聲驚動了其他的囚犯和獄警，眾人連忙上前營救，才讓女獄警保住一條命。

綜合美媒報導，女獄警希門尼斯（Lilian Jimenez）在事發當日凌晨1點，被42歲的囚犯哈維（Bridgette Harvey）以另一名囚犯需要幫助為由叫到女廁。從現場影片可見，當希門尼斯走到洗手間後，哈維突然就從後方將她抓住，狠狠地用枕套勒住她的脖子，試圖讓她窒息。

▲美國監獄最近爆出一起恐怖的殺人未遂事件。（圖／翻攝自Facebook／Hillsborough County Sheriff`s Office）

警方在聲明中指出，希門尼斯在事發當時立刻使用無線電呼救，同時也不斷掙扎，發出巨響。2人的打鬥聲吵醒了其他囚犯，因此他們在幾秒鐘內就跑到廁所制止哈維。其他獄警也及時地衝到事發地點，迅速制服哈維，將希門尼斯救了出來。所幸，希門尼斯只有頸部和喉嚨受了一點輕傷。

調查人員表示，哈維事後承認她提前策劃了這次襲擊，甚至還在試圖攻擊希門尼斯時，動用了一把「兩端用牙齒磨尖的梳子」。報導稱，哈維將面臨「持武器對執法人員實施嚴重毆打」、「將違禁品帶入獄」以及「逃獄」等指控，而她的其他同謀則將被控「逃獄」，並被單獨關押。