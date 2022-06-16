　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒駕「7次郎」入監服刑　不甩18萬罰款…查封房產立馬繳清

▲執行署屏東分署火速為國庫收回18萬元拒測罰單 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲執行署屏東分署火速為國庫收回18萬元拒測罰單。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮鄉吳姓男子，近10年來經常在林邊鄉一家知名海產店喝啤酒，酒駕屢屢違反交通規則，紅燈右轉、沒戴安全帽、未二段式左轉，或因行車搖晃且忽快忽慢而被警察攔查送辦，目前在獄中服刑，在入獄前在佳冬鄉再被查獲酒駕，裁罰18萬元之不理，移交執行署屏東分署執行，分署人員查封他名下透天厝，他獲悉緊張，在獄中寫信給該分署告知特定金融機構有存款，迅速徵起該筆罰款。

▲執行署屏東分署火速為國庫收回18萬元拒測罰單 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲執行署屏東分署火速為國庫收回18萬元拒測罰單 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

枋寮鄉吳姓男子於2020年8月在佳冬開車被警察攔檢時，因拒絕酒測而遭開罰18萬元，男子不理會該張罰單，案件遂移送法務部行政執行署屏東分署執行。

分署於今年4月受理該起案件後，發現吳男在警方舉發通知單開出後不久，即因之前多次酒駕被判刑確定而入獄，迄今仍在監服刑中。

執行人員職權調查義務人財產後，發現他名下尚有存款以及不動產，分署旋即核發執行命令扣押數家銀行存款，並查封男子佔地50坪的透天厝，另囑託監所通知吳男，告以分署目前已發動的執行程序。

他收到通知後自獄中來信，稱於特定金融機構有足夠的存款可繳納該件罰鍰，分署隨即迅速收取吳男所述銀行存款，撤銷其他金融機構之扣押，並發函地政事務所塗銷透天厝查封登記，於收案後一個多月內，成功為國庫順利徵起該筆18萬元拒測罰單。

依據法院判決資料，吳男近10年間常常於林邊知名海產店喝啤酒，經常酒駕違規，被警方查獲送辦，前後有7次，其中酒精濃度最高曾經達到每公升0.68毫克。之前曾被易科罰金，然而次數實在過多，最後還是因為累犯而被判處須入監服刑。

屏東分署表示，案件一旦移送，執行程序並不會因為義務人入監服刑而停止，呼籲當事人不要心存僥倖，如果義務人名下有車輛、股票、租金、船舶等財產，分署也一定會依法執行到底。尤其是酒駕案件，縱使義務人並未肇事造成傷亡，為響應酒駕零容忍並減少公共危險，分署還是會繼續強力執行以貫徹交通正義，共同保障用路人安全。

►愛喝手搖飲必買這「杯」！保冰6小時超方便

ET快訊
逆子燒死8家人　律師分析2點「應該是死刑」
日3醫學生性侵女大生　全程錄下「3小時性虐煉獄」
輪胎行一家「住鐵皮屋」　消防員曝：最怕現場第一
面試官問「兩口呂、三口品，五口呢？」　他神回1字當場錄取
台積電套600元↑　Joeman再砸300萬買「這款幣」
男星103歲母辭世！疫情害不能見最後一面　現改當廟公
逆子買600元汽油燒死8人　遺體難辨識！消防員也鼻酸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

拋扯4、5隻貓！墾丁遊客疑虐貓被PO網引眾怒　警約談送屏縣府裁處

一把火帶走8血親！孽子陳彥翔「小名曝光」　鄰居都喊：小寶貝

酒醉男騎電動車左搖右晃被攔查　瞎扯「我尿急」...下場曝光

超悍女經理！被欠貨款罵廠商老闆王八蛋...自創「忘八端」解釋

酒駕「7次郎」入監服刑　不甩18萬罰款…查封房產立馬繳清

大叔交往國中女！搞出「人命」不認帳 　親子鑑定狠打臉

屋主滿身火灰悲痛招魂　6歲幼孫「找不到路」擲筊10分鐘叫不回

吉普車衝太平山河床「鋸漂流木玩營火」　PO網美照炫耀...9人慘了

花蓮女騎士深夜車禍亡！撞指示牌人車倒地　送醫傷重不治

高雄男專挑夜市周遭行竊　變裝卻忘了換鞋一眼遭認出

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

貪玩踢鐵板...爪子糗卡沙發　喵喵見笑轉生氣：還不救駕！

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

BTS防彈宣布「單飛不解散」！　RM吐9年辛酸…惹哭大家

歐告陪同散步跟車討摸　雨中初見即盯上新主人

拋扯4、5隻貓！墾丁遊客疑虐貓被PO網引眾怒　警約談送屏縣府裁處

一把火帶走8血親！孽子陳彥翔「小名曝光」　鄰居都喊：小寶貝

酒醉男騎電動車左搖右晃被攔查　瞎扯「我尿急」...下場曝光

超悍女經理！被欠貨款罵廠商老闆王八蛋...自創「忘八端」解釋

酒駕「7次郎」入監服刑　不甩18萬罰款…查封房產立馬繳清

大叔交往國中女！搞出「人命」不認帳 　親子鑑定狠打臉

屋主滿身火灰悲痛招魂　6歲幼孫「找不到路」擲筊10分鐘叫不回

吉普車衝太平山河床「鋸漂流木玩營火」　PO網美照炫耀...9人慘了

花蓮女騎士深夜車禍亡！撞指示牌人車倒地　送醫傷重不治

高雄男專挑夜市周遭行竊　變裝卻忘了換鞋一眼遭認出

金曲33／盧廣仲遭霸凌「不想被欺負就當開心果」　鬆口「出家」可能性

媽屎意爆棚...毛孩竟衝腳邊「表演打架」　她無奈飆罵：不要耍屁

11歲男孩冷靜報警「廣場失火了！」　救回30隻汪星人　

搶打卡一波！NENE超狂「行動餐車」來了　首發快閃新竹只有2天

拋扯4、5隻貓！墾丁遊客疑虐貓被PO網引眾怒　警約談送屏縣府裁處

LIVE／每周入境2.5萬人上限有望放寬　指揮中心最新說明

陸禁石斑、白帶　行政院「輸出他國都沒異常」：不是單純經貿干擾

隱藏款來了！6款LINE貼圖限時免費下載

徐玄「暗黑緊身禮服」勒出性感螞蟻腰！　撕漫高顏值CP合體

美國務院「不支持台獨」　日學者曝關鍵！蔡英文政府被拆台

社會熱門新聞

為了洗碗吵架！31歲陳彥翔一把火燒死全家8人

新竹孽子縱火全家8死！爸癱軟：要怎麼救

逆子燒死母、妻兒！招魂擲筊第3次才允杯

快訊／輪胎行大火8死！二兒子跟家人吵架「縱火燒全家」

新竹輪胎行火警奪8命　孽子縱火原因曝光

快訊／台南人妻弒夫！呆坐現場：忍無可忍…

台中女借住客房竟吃人夫！她臨時回家打開傻了

新竹8死火警今早最新畫面曝

輪胎行8死鄰居視角曝！驚聞孩童求救聲

快訊／新竹輪胎行深夜大火7死！縱火嫌疑犯輕傷上救護車

輪胎行縱火8死！4大人奔2F救孩子嗆暈殞命

新竹縱火祖孫3代8死　倖存父重返火場

新竹孽子「不願洗碗」縱火滅門　三代同堂11口8死

輪胎行孽子縱火8死！　Google評價5星零負評

更多熱門

相關新聞

無照男酒駕釀1死1傷　狡辯卸責遭重判7年

無照男酒駕釀1死1傷　狡辯卸責遭重判7年

桃園市吳姓男子明知未領有駕照，去年5月間與友人聚餐飲酒後堅持開車返家，但途中撞上在路旁跨坐的機車騎士，吳未停車查看隨即驅車離去，4分鐘後又撞上路人後逃逸，警方據報循線將醉醺醺的吳男攔獲到案，酒測值高達每毫升0.78毫克，吳男連續肇事導致騎士傷重不治，另一名路人重傷；桃園地院審理時，吳坦承酒駕但否認肇事逃逸，辯稱酒醉不知發生何事。法官認為吳犯後狡辯卸責，審結依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪、肇事致人死亡逃逸罪、過失傷害等罪，應執行有期徒刑7年，還可上訴。

母肉身擋車阻兒酒駕被輾！父大義滅親報警

母肉身擋車阻兒酒駕被輾！父大義滅親報警

台南再公布酒駕累犯姓名照片　1男1女上榜

台南再公布酒駕累犯姓名照片　1男1女上榜

枋寮資深警所長休假運動載水　鷹眼尋獲贓車

枋寮資深警所長休假運動載水　鷹眼尋獲贓車

台中男醉到天亮　高速過彎撞歪2車

台中男醉到天亮　高速過彎撞歪2車

關鍵字：

屏東分署執行署酒駕枋寮監獄

讀者迴響

熱門新聞

為了洗碗吵架！31歲陳彥翔一把火燒死全家8人

新竹孽子縱火全家8死！爸癱軟：要怎麼救

逆子燒死母、妻兒！招魂擲筊第3次才允杯

快訊／輪胎行大火8死！二兒子跟家人吵架「縱火燒全家」

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

七年沒穿內衣！女大生曬「身材真實變化」

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

新竹輪胎行火警奪8命　孽子縱火原因曝光

快訊／台南人妻弒夫！呆坐現場：忍無可忍…

台中女借住客房竟吃人夫！她臨時回家打開傻了

羅百吉女兒結婚了！「深V白紗」曝女婿身分：比老爸會賺

新竹8死火警今早最新畫面曝

輪胎行8死鄰居視角曝！驚聞孩童求救聲

快訊／新竹輪胎行深夜大火7死！縱火嫌疑犯輕傷上救護車

輪胎行縱火8死！4大人奔2F救孩子嗆暈殞命

更多

最夯影音

更多
傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚
台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面