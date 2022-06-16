9歲開始投資股票！14歲少年「3年本金翻330倍」變身千萬富翁

▲美國14歲少年喬納斯如今已是千萬富翁。（圖／翻攝自IG／thetruth2024）

記者葉睿涵／綜合報導

美國少年喬納斯（Truth Jones）雖然年僅14歲，不過如今的他早已是個有著自己的公司、靠被動收入生活的千萬富翁。喬納斯最近特別接受了外媒的採訪，公開他白手起家的致富之路，也首次在媒體上公開自己的奢侈生活。

綜合外媒報導，來自亞特蘭大（Atlanta）的喬納斯，從小就是個早熟的孩子，他在8歲的時候寫了第一本書《內心的勝利》（The Win Within），描述信仰、家庭和足球的故事，並與媽媽一起合作出版了這本書。

喬納斯人生的第一本書開啟了他的致富之路，因為他在90天內就賺取了5000美元（約新台幣15萬元）的稿費。多數這個年紀的孩子在獲得一大筆錢後，通常會花在玩具或是零食上，不過喬納斯卻不一樣，他決定將這筆錢好好地存起來。

隔年，他開始對股市產生興趣，於是他潛心研究股市，並請求媽媽為他開設證券戶。媽媽賈娜爾（Janel）指出，「我當時覺得他太小了，還沒辦法理解這些複雜的概念，但當他開始說起股市的術語和行話後，我就知道他是認真的。」

喬納斯一開始只在股市投入了3000美元（約新台幣9萬元），但沒想到慧眼獨到的他，只花了短短3年，就將本金翻了約330倍，賺到100萬美元（約新台幣3000萬元），讓媽媽驚訝不已。

現年14歲的喬納斯如今有了自己的公司「讓真理說話」（The Truth Speaks），專門培訓別人如何開始投資，而他自己也經常以投資者、勵志演說家和作家的身份四處演講，每月基本收入可達10萬美元（約新台幣300萬元）。

喬納斯表示，他除了會賺錢以外，在生活上也毫不虧待自己。現在，他的名下已經有了一套豪宅，裡面有一座私人電影院和健身房，但他還想要再買一套公寓，這樣他就可以放到Airbnb上出租，賺取一些租金。另外，喜歡奢侈手錶的他，最近也分別花了1.2萬美元（約新台幣35萬元）和1.8萬美元（約新台幣53萬元）購買勞力士和卡地亞手錶。