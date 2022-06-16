趙少康質疑「個人身分」訪台　斯洛伐克國會議員：公職身分訪台

▲斯洛伐克訪團訪問立法院，朝野立委與斯洛伐克議員Andrej Stancik合影。（圖／林楚茵國會辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

資深媒體人趙少康日前指出，斯洛伐克國會官網並未列出訪問台灣的行程，加上國會回覆問題的信函也稱，沒有接獲訪問通知，懷疑是以「個人名義」訪台。對此，斯洛伐克訪團成員議員齊阿克向媒體表示，團員都是以「公職身份」來訪。

中廣董事長趙少康昨（14日）質疑斯洛伐克國會議員是以「個人身分」來訪，外交部以嚴厲言詞回應，團員是應政府邀請以國會議員、省長正式身分訪台，對特定媒體人士毫無根據的公開醜化「至感遺憾」。

民進黨立委林楚茵也說，布拉提斯拉瓦（Bratislava）省長也到高雄締結姐妹市，促成雙邊在經貿上的發展，然而，有特定的媒體及人士在外交部澄清後，還在惡意的污衊來自國際上的支持，以及對台灣高度肯定的友邦，這樣的行為就是在扯台灣外交的後腿，企圖阻撓台灣被世界看見。

林楚茵說，「我們邀請人家來作客」和「人家出訪來考察」是兩個不一樣的程序和過程，如果只是因為不是「考察團」所以沒有登記在官網上面，這種說法只是雞蛋裡挑骨頭、見縫插針，對內製造不必要的敵人和紛亂。

此外，斯洛伐克訪團團員之一的齊阿克（Miroslav Žiak）議員日前也向媒體表示，團員是應我國政府邀請，且全是以國會議員、省長身分出訪，而非個人身分訪問台灣。

▼斯洛伐克訪團訪問立法院，朝野立委與斯洛伐克議員Andrej Stancik合影。（圖／林楚茵國會辦公室提供）

