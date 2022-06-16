信誼推線上特展　即起到暑假邀親子共享法式閱讀之旅

▲信誼推出「信誼x法國」線上特展，即起到暑假邀親子來趟法式閱讀之旅。（圖／信誼提供）

記者許敏溶／台北報導

2022年台北國際書展上週落幕，面對即將到來的暑假，信誼基金會特別以四度擔任書展主題國的法國，策劃「信誼x法國」線上特展，將歷年出版的法國翻譯圖畫書，透過線上展覽的方式，帶領親子從藝術教育、知識探索、哲學思辨等面向，展開一趟法國閱讀之旅，特展包括法國主題館、親子創作派對、專家線上直播講座等，方便親子及早做好暑假學習的準備。

七月暑假即將到來，加上疫情仍在持續延燒，不少家長可能正煩惱暑假要帶小孩去哪，為了讓親子在家也能同樂，信誼推出法國線上特展，從藝術教育、知識探索、法式哲學三個面向，以線上展覽的方式，讓讀者認識法國童書出版的特色。

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信誼表示，線上特展包括法國主題館、親子創作派對、專家線上直播講座，並依孩子的年齡，另推出適合0-3歲、3-8歲、小學生及爸媽閱讀的書籍和玩具，方便親子及早做好暑假學習的準備。

▲信誼推出線上特展，其中小小哲學家系列，用孩子真實的對話和討論激盪出不同的觀點和價值觀。（圖／信誼提供）

至於法國童書有什麼特別之處？上誼文化總編輯劉維中指出，法國相當重視哲學教育，高中會考哲學題目也是出名的難答，像是去年出現「求知識，是否意味著什麼都不相信」的考題，為的就是培養懂得批判思考的公民，這也源自於他們致力從小培養孩子及早獨立自主，以及主動發現問題、尋找答案的學習態度。

劉維中舉例說，有一套給孩子的圖畫書—《為什麼會生氣？》、《被欺負了怎麼辦？》、《可以跟你做朋友嗎？》、《為什麼要說對不起？》，內容來自法國著名的「小小哲學家」系列，該系列內容是由編輯親身進入校園，聽取孩子的對話、討論集結而成的漫畫式圖畫書，故事內容裡的對話都來自孩子，實際對話激盪出不同的觀點，大人只是扮演引導的角色，而不是介入或給予答案。

法國線上特展從即日起到7月底為止，信誼表示，書展期間，信誼小太陽書房線上全館9折，購買單書再87折、2書83折、5書77折；入會送300元購書金、滿699元再送餐桌墊，而法國在台文化協會也特別提供限量贈品，讀者於信誼北、中、南實體書房分店及中央書局，滿額便可再獲得限量版法式手提袋和筆記本。