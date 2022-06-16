快訊／開第一槍！　彰化率先公布暫停實體上課到暑假

▲彰化公布持續線上上課。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣公布今天確診人數持續超過5千人，衛生局長葉彥伯研判，全縣累積感染率10.12%，但依據北部為例，下周疫情應會趨於平緩，彰化縣政府評估疫情仍處於高原期，因此決定高級中等以下學校(含國小附設幼兒園、鄉鎮市幼兒園)6/20-6/30暫停實體課程，改採遠距線上教學至暑假。

彰化縣政府表示，截至6/8完成國小及幼兒園學童校園疫苗接種，保護力尚未形成，另考量中南部疫情尚在高原期，中彰投生活圈，就學就業往來頻繁，抗疫應該具備一致性，彰化縣高級中等以下學校（含國小附幼、鄉鎮市幼兒園）暫停實體課程，改遠距教學模式至暑假前一天。

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故宣布高級中等以下學校（含國小附幼、鄉鎮市幼兒園）暫停實體課程至暑假前一天(6/20-6/30)。學活校如有重大活動經防疫專責小組研議後，在加強防疫措施下，學生得分流返校，學生評量授權由學校彈性多元方式辦理；學生亦配合校園疫苗接種期程，返校接種；縣府與學校持續提供綿密社會支援網絡，與家長共同照顧我們的孩子，家長有照顧需求，學校仍持續提供基本照顧(含午餐)，減輕家長負擔。本縣防疫政策再依校園疫情狀況滾動式檢討。