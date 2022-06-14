支持林佳龍參選台北市長？　蔡英文1個動作令人玩味

記者蘇晏男／台北報導

有意替民進黨參選2022台北市長的無任所大使林佳龍，昨包場紀錄片《台灣男子葉石濤》台北首映會，總統蔡英文受邀出席。會後，蔡英文被問是否支持林佳龍挑戰首都市長，蔡一語不發地向媒體點頭致意，而當下林陪其實同在旁，令人玩味。

林佳龍13日上午才拋出首都願景「台北首都圈經濟與觀光5+5計畫」，聲稱要4年投入100億元推動台北市首都主題旅遊等；傍晚時，由他創辦的光和基金會包場《台灣男子葉石濤》台北首映會，蔡英文受邀出席，北市選戰成媒體關注焦點。

被問到另個民進黨北市市長熱門人選、衛福部長陳時中是否端不出政見，林佳龍說，他做他該做的，這些願景其實也是帶動大家，選舉不是個人秀或聲量，應該做政策性討論。

至於台北市長柯文哲對台北首都圈經濟與觀光5+5計畫嘲諷，「我媽媽跟我講，要先有計畫再編預算」，林佳龍反擊，「我不是媽寶」，現在台灣觀光業受到很多衝擊，100億都不夠，自己在當交通部長提出紓困振興等計畫，現在救人如救火，觀光業這次疫情海嘯，100億都不夠。

「我恨不得馬上透過台北市長這樣的角色，幫助首都的觀光業。」林佳龍說，這不是風涼話，有心就會有計畫，100億可能都不夠，很多計畫柯市長現在就想做，他可以馬上跟柯文哲見面，把計畫給市府參考，不用等到年底卸任，現在就可以做。

而蔡英文未接受記者聯防；她與林佳龍一同離場時，被媒體詢問，「總統支持林佳龍部長選北市嗎？」，她聽聞後一語不發，僅輕輕點頭向媒體致意。

▼蔡英文向媒體點頭致意。（圖／記者陶本和攝）