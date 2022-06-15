潘孟安轉戰新北？　楊曜嗆林佳龍：要的就搶，不要的就塞給政敵

▲交通部前部長林佳龍積極爭取北市長提名，卻被昔日同事狂酸。（資料照／林佳龍辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

新北市長選戰年底登場，近期綠營傳出可望由英系立委羅致政參選，但羅未回應，正國會市議員參選人卓冠廷今（15日）點名新系的屏東縣長潘孟安、正國會的基隆市長林右昌可轉戰新北。不過，民進黨立委楊曜透過臉書狂酸說，潘孟安還沒任滿，「林佳龍要的，就搶；林佳龍不要的，就塞給政敵，這樣不好啦」。

楊曜與林佳龍積怨已久，2020年4月觀光局長周永暉遭調職，力挺周的楊曜因此與林佳龍瀕臨決裂，甚至直接公開嗆聲「政績用騙的、政策是錯的」，今年2月中旬才透過臉書狂酸林佳龍說，「徵召林佳龍參選台北市長，想要拿回首都執政權真的很難」。

今天被視為林佳龍子弟兵的卓冠廷點名，建議潘孟安、林右昌可轉戰新北，對此，楊曜再度透過臉書嗆聲說，「正國會的卓冠廷點名：潘孟安參選新北市長！潘孟安還沒任滿哦」，施政成績五星級的縣長參選新北，連任失敗的林佳龍搶攻首都，民進黨擺明放棄台北市了嗎？林佳龍要的，就搶；林佳龍不要的，就塞給政敵，「這樣不好啦」。

楊曜更隔空向卓冠廷喊話說：「卓先生好好選你的市議員，不要再替林佳龍製造敵人，反對他的人已經夠多了。預祝卓冠廷高票當選」。