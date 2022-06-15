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侯友宜四度上東森農場賣文山包種茶　王令麟力挺東森幣買氣旺

▲▼侯友宜上東購銷售新北好茶 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森電視購物《東森農場》系列開賣來自新北坪林的文山包種茶優良獎禮盒，再加碼回饋50%東森幣，掀起熱烈買氣。（左起）新北市農業局長李玟、東森購物總經理彭鴻珷、東森購物專家怡君、東森集團總裁王令麟、新北市長侯友宜、坪林區農會理事長陳文慶、百萬冠軍茶得主李傳清、東森新媒體ETtoday執行董事邱佩琳、新北市農會楊總幹事棟樑。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情令人緊張壓力大，不妨喝上一杯好茶，舒心又舒壓。今年因氣候穩定，讓新北坪林著名的文山包種茶特別好喝，就連愛喝茶的新北市長侯友宜都大讚香味和韻味，今天(6/15)他也第四度化身購物專家，來到東森電視購物《東森農場》系列節目，熱情推廣新北好茶，除介紹包種茶沖泡訣竅，現場更帶來掛保證的比賽茶，東森集團總裁王令麟再力挺回饋50%東森幣，掀起熱烈搶購，雖然數量有限，但買氣強勁夯到侯友宜出手幫忙再追加。

新北市是百萬冠軍茶的誕生地，同時也是全台最大的包種茶產區，包括坪林、石碇、深坑、平溪、汐止等地區皆有栽種，年產量達418公噸。其中，坪林素有「茶鄉」之稱，所生產的文山包種茶外觀翠綠，條索堅實且自然捲曲，茶湯呈蜜黃碧綠色，入喉不只滋味甘潤，更有充滿鼻腔的淡雅花香味。侯友宜就透露自己本身非常喜歡文山包種茶，回甘韻味，喝了之後心情好，除了熱泡，現在夏天到了，也很適合冷泡來喝，味道一樣香。

▲▼侯友宜上東購銷售新北好茶 。（圖／記者徐文彬攝）

▲產自坪林的文山包種茶，入口回甘，喉韻無窮，還有淡雅花香味，展現「香、濃、醇、韻、美」五大特色。

文山包種茶除了展現「香、濃、醇、韻、美」五大特色，今年的茶更是優質，坪林區農會理事長陳文慶提到，今年氣候穩定，雨量適中，茶樹生長良好，茶菁品質出色，產量約高出去年約2～3成左右，再加上今年製茶期間的天氣也特別好，晴天日期多，使用茶葉發酵程度得宜，茶湯優雅清揚，花香十足。

為了讓更多人品嚐新北好茶，東森農場與新北市政府不但攜手開賣文山包種茶禮盒，還是通過特色茶評鑑比賽，備受評審與消費市場肯定，獲得優良獎的參賽茶葉，透過東森購物平台行銷，一盒2罐，限時特賣1,099元，下單後再送最高550枚東森幣，並從坪林產地直送，吸引不少包種茶愛好者以及茶控搶購。

▲▼侯友宜上東購銷售新北好茶 。（圖／記者徐文彬攝）

▲新北市長侯友宜提到，比賽茶經過新北市政府認證，來到東森購物台推廣更是一種品質保證。

冠軍茶向來搶手，這次特別在東森購物推出限量400組，節目開播不到40分鐘，幾乎快被掃購一空，買氣夯到擋不住，購物專家怡君原本想替觀眾多爭取幾組，結果侯友宜一出手，就讓農會理事長阿莎力點頭再加碼100組。侯友宜說，「文山包種茶不僅是新北市的好茶，更重要的是因為有好山好水，醞釀在霧氣中，所栽種的品質非常好，很感謝王令麟總裁和東森購物台，幫忙新北市的小農推廣農產品，讓很多市民朋友可以買到今年在春季最好的文山包種茶。」

侯友宜表示，在新北市政府和農會參與評審裁判下，所有比賽茶一定經過最公正的篩選，整個過程非常嚴謹，比賽完以後，也都會完整包裝和封緘，並有新北市政府認證，為品質掛保證，此外，在全國發酵茶比賽中，新北市的包種茶每年都得到冠軍肯定，但要買到限量比賽茶不容易，有辦法來到東森購物台推廣就是一種品質保證，希望可以推廣到全國各地，讓大家喜愛文山包種茶。

▲▼侯友宜上東購銷售新北好茶 。（圖／記者徐文彬攝）

▲侯友宜感謝東森提供平台行銷文山包種茶，透過宅配零接觸方式，協助新北茶農突破銷售難關，特別頒發獎狀感謝東森集團王令麟總裁的大力支持。

秉持著和小農站在一起的東森購物網，感同身受疫情對地方帶來的衝擊，自去年率先加入農漁產銷售國家隊行列，去年起率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南麻豆文旦秒殺1萬6000顆、關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神，挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評。

東森農場販售的各項農場品也在「熊媽媽買菜網」同步銷售，東森購物秉持「東森嚴選」的精神，未來將持續尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。

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