她再搬馬維拉！批ECFA釀石斑魚被禁　「還好農委會已做好被突襲準備」

▲前總統馬英九。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

中國上週片面宣布禁止台灣產石斑魚進口，讓蔡政府相當不滿。民進黨台北市議員許淑華今（15日）將此問題怪罪給前總統馬英九，指石斑魚的確一開始受惠於ECFA獲得大量出口訂單，但很快技術就被惡意轉移至中國，且之後大力發展擊垮台灣石斑魚產業，呼籲大家跳出馬英九與中國合作設下的ECFA陷阱。許淑華也說，還好農委會已對中國存有戒心，做好可能被突襲的準備規劃。

「記得2014年《天下雜誌》還公開宣稱石斑魚是ECFA最亮眼的成績。」許淑華15日下午在臉書表示，馬英九政府當初在簽訂ECFA時把石斑魚活魚列入早收清單，在讓利的外衣下，台灣人民相信中國作為世界貿易組織（WTO）一員的經濟承諾，會相互尊重這個貿易互惠的原則，就向中國分享台灣高品質的農漁產品。

許淑華說，直到去年中國突襲式的禁止進口釋迦、蓮霧到鳳梨等農產品造成台灣的損失，可見這不僅是單純的市場機制而已。根據最新國家實驗研究院科政中心所公布的台灣2020年農產品出口值，從釋迦、蓮霧、鳳梨等禁止進口，加上今年又突然找上石斑魚的麻煩，其實都針對了台灣對中國市場高度依賴的產品。

「不僅於此，中國更是利用ECFA大門全力瓢竊台灣的漁農業技術！」許淑華指出，據農委會調查，台農十七號鳳梨與釋迦等產品，中國都透過各種方式將生產技術轉移過去，並開始自行生產，而石斑魚的確一開始受惠於ECFA就獲得大量出口訂單，但很快就發生東港石斑達人的案例，技術被惡意轉移至中國。

「同時，中國官方也在積極扶植他們國內產業，福建省2016年公布的5年計畫中，福建省漁業發展要打造包括石斑魚等成為20大漁業品牌。當初的種種讓利在中國取得關鍵技術後，隨即大力發展擊垮台灣石斑魚產業！這就是馬英九當初口口聲聲要大家放心接受的ECFA，其中卻包含著中國如此惡劣的商業手段！」

許淑華表示，還好農委會已對中國存有戒心，做好可能被突襲的準備規劃。目前已核定高雄、屏東兩個石斑魚主要產地設置冷鏈物流加工園區，以冷凍方式調理外銷至其他國家，同時加強內銷市場盡快將這次影響降至最低。

許淑華也指出，已有學者黃奎博指出禁止石斑魚後可能進一步縮小ECFA早收清單的優惠；她則認為，這是台灣經濟重心需要重大調整的時候，在此呼籲大家共同跳出馬英九與中國合作設下的ECFA陷阱！「請大家要以台灣人民的利益為重，不分黨派支持加入CPTPP，並強化跟自由世界國家的FTA，追求真正的貿易互惠！」

去年羽球國手戴資穎搭乘經濟艙赴東京奧運爭議時，許淑華也將問題怪罪給馬英九；許認為，經濟艙事件沒必要演變為政治口水，問題出在體育署組織編制，影響了台灣體育再造與發展，而源頭是馬政府時期進行組織改造，把原為一級部會的體育委員會降級併到教育部體育署。