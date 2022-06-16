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大陸 大陸焦點 特派現場

挺俄被美批「站在歷史錯誤一邊」　陸：始終站在和平、公道一邊

▲▼北京冬奧,習近平,普丁,習普會,普習會。（圖／路透）

▲大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普丁。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國國務院15日發表聲明，就中俄元首在電話中互對雙方主權問題表達支持表示，選擇同俄站在一起的國家將不可避免站在歷史錯誤一邊。對此，大陸外交部發言人汪文斌16日回應，中方始終從烏克蘭問題的歷史經緯和是非曲直出發，獨立自主作出判斷，「我們始終站在和平一邊，站在公道一邊。」

汪文斌提到，當美國違背承諾，連續推動北約東擴，使歐洲再次陷入衝突對抗的時候，中國積極倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，呼籲建立均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。

汪文斌說，當美國叫嚷要戰鬥到最後一個烏克蘭人，為衝突拱火澆油的時候，中國積極勸和促談，指出國際社會應當支持俄烏雙方談下去，而不是打下去。

▼大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透社）

▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

汪文斌指出，當美國大搞極限制裁施壓，危機外溢效應日益擴大蔓延的時候，中國堅決反對把世界經濟政治化、工具化、武器化，強調不能讓國際經濟合作幾十年努力的成果毀於一旦，更不能讓各國老百姓為此付出沉重代價。

最後，汪文斌強調，誰站在正確的一邊，世人自有公論，「俗話說，走夜路吹口哨給自己壯膽，美方一再表白自己是站在歷史正確的一邊，這是不是一種心虛的表現呢？」

根據《新華社》報導，大陸國家主席習近平15日與俄羅斯總統普丁通話時表示，今年以來，面對全球性動蕩變革，中俄關係保持良好發展勢頭。兩國經貿合作穩步推進，「中方願同俄方推動雙邊務實合作行穩致遠。中方願同俄方繼續在涉及主權、安全等核心利益和重大關切問題上相互支持，密切兩國戰略協作。」

針對烏克蘭問題，習近平強調，中方始終從烏克蘭問題的歷史經緯和是非曲直出發，獨立自主作出判斷，積極促進世界和平，促進全球經濟秩序穩定，「各方應該以負責任方式推動烏克蘭危機得到妥善解決。中方願繼續為此發揮應有作用。」

▼美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）。（圖／路透社）

▲▼美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）。（圖／路透社）

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