石斑抽驗合格！漁業署清查11養殖場「無違法使用藥物」

▲漁業署指清查石斑魚11場養殖場，魚體抽驗結果均合格，沒有違法使用藥物。（圖／記者林悅翻攝）

記者許敏溶／台北報導

中國海關總署動植物檢疫司在上週五（10日）突發布，台灣輸大陸石斑魚檢出（還原型）結晶紫事，漁業署今（16日）傍晚表示，經過和地方政府持續追查該2船當航次繫案11場養殖場，魚體抽驗結果均合格，並未查有違法使用藥物，後續將檢驗結果透過雙方協議平台與中國大陸進行溝通，全力保障漁民權益。

中國大陸海關總署通報台灣輸大陸石斑魚檢出（還原性）結晶紫，為釐清業者是否違法使用藥物及確保國人食用安全，漁業署與地方政府合作追查，並在今天傍晚公布結果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

漁業署指出，已就運搬船同航次繫案11場養殖場，協同地方政府進行移動管制，並逐場抽驗各家養殖場送驗魚體（還原型）孔雀綠、（還原型）結晶紫、四環黴素等項目，另考量環境因素，也針對魚塭（土池）加採底土和池水送驗，今天魚體檢驗結果先出爐，均未檢出，並未查有違法使用藥物，後續將檢驗結果透過雙方協議平台與中國大陸進行溝通，全力保障漁民權益。

▲漁業署清查11個石斑魚養殖場，並沒有違法使用藥物。（圖／民眾黨提供）

漁業署表示，石斑魚為我國極為重要的養殖產業，這次追查相關養殖場，從檢驗結果來看，均未查出有中國大陸通報的違規用藥情事，後續漁業署除續加強用藥輔導與抽查，並就活魚運搬船及養殖場等持續調查外，將對外界關注從養殖源頭、集貨、活魚運搬船等產銷環節，就管制點法規、發證程序與勾稽等再檢視強化。

此外，漁業署指出，將透過防檢疫體系各單位，持續在產地辦理正確用藥宣導，以確保我國石斑魚品質，而為維護水產品安全，政府跨部會從生產到上市進行抽查把關，漁業署為確保食魚安全，在生產階段、未上市前，歷年都依風險辦理未上市水產品產地監測，絕大多數均合格，倘少數檢測出藥殘未符規定，也依規限制移動至檢驗合格，才能上市。