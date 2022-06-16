普丁親密盟友驚曝　烏克蘭2年內恐被「從世界地圖上抹去」

▲俄羅斯總統普丁（左）與他的重要親信梅德維傑夫（Dmitry Medvedev，右）。（圖／美聯社）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯入侵烏克蘭引發世界多國大力抨擊，然而，俄國高層似乎絲毫未受動搖。身為普丁最密切親信之一的俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）於15日在社交媒體上發文，暗示烏克蘭2年後可能「不復存在」，將從世界地圖上消失。

根據《紐約郵報》報導，梅德維傑夫曾在普丁的支持下於2008年當選俄羅斯總統，其後又被普丁任命為總理，近年來卸下政府職務的他，又獲普丁提名為聯邦安全會議副主席，與其他重要官員一同討論整合國安政策，是普丁最親密的政治盟友之一。

▲梅德維傑夫（左）發文暗示，烏克蘭2年內將會被從地圖上抹去。（圖／美聯社）

梅德維傑夫15日在Telegram提到烏克蘭可能會從西方盟國進口天然氣，「我看到一份報告說，烏克蘭試圖以租借土地作為交換，希望能從海外主宰者那裡取得（液化天然氣），並延至2年後付款，否則這個國家明年冬天將被冰凍。」接著，他語出驚人地說，「但問題來了，誰說烏克蘭2年後還會出現在世界地圖上呢？」

梅德維傑夫寫道，這對美國人而言沒什麼差別，他們在「反俄」計畫上投入太多了，其他一切對美國而言都是微不足道的。這名現年56歲的俄羅斯前總統一直坦率地支持克里姆林宮在烏克蘭所謂的「特別軍事行動」，時常利用社交媒體抨擊烏克蘭與其盟友，本月稍早還曾警告西方國家應該努力尋求和俄羅斯打交道的外交方案。

對此，烏克蘭總統的高級顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）也在推特上反擊稱，梅德維傑夫就是俄羅斯帝國主義的化身，「一個懷著龐大不安全感的小人物，他向烏克蘭潑灑毒藥或威脅世界，以此作為維護自己的唯一方式。」他反嗆對方，烏克蘭無論過去、現在或未來都將持續存在，不如問問梅德維傑夫2年後會在哪裡。

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