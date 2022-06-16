不補習上台大醫科！　台南一中學生勉勵學弟妹：自動自發最重要

▲台南一中學生康元輔，錄取台大醫學系，他從國小、國中到高中，學習都是自己來，自動自發學習的精神與努力，才是他成功錄取台大醫學系的主因。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南一中學生康元輔，錄取台大醫學系，大家以為他是「學霸」，但他從國小、國中到高中，學習都是自己來，不用父母叮嚀，自動自發學習，背後的用心與努力，才是他成功錄取台大醫學系的主因，他也不吝把申請入學實作的過程和準備方式記錄下來，分享學弟妹參考。

據了解，康元輔從高一開始，就進行細胞缺氧機制的研究，高二探討「草酸溶液、鴨拓草汁液、檸檬葉汁液對蜂蟹蟎的影響」，並參加科展，他還研究心冠肺炎，從病毒學、免疫學、臨床醫學等方面來探討這項疾病，並寫成小論文，還拿到優等。在製作學習歷程檔案過程中，他發現自己對生物、化學有興趣，且學醫可以幫助很多人，因此才確立他從醫的志向。

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康元輔指出，他平常面對課業時他，都會提早預習準備，老師每教完一個單元後，他回家會馬上作複習，他不會為考試而學習準備；學測前他都自己找模擬試題、考古題來做大量練習，連作文也持續不斷練習。康元輔說，如果感到有壓力，他就會寫書法抒壓，因為寫書法是他的興趣。

康元輔表示，學習對他而言是興趣，他很喜歡學習新知識，所以讀書對他而言，並不會覺得辛苦或累，他只是會對自己有期許，給自已適度的壓力，希望自己更好。

康元輔說，這次學測前，他每天晚上都留在學校晚自習，他很感謝學校準備的「考前活力補給站」，學校提供這麼好的資源，他覺得自己應該好好握握學習機會，才不會辜負學校一番心意。

康元輔指出，他大學之後，想要好好加強自己的英文聽說讀寫能力，因他自認英文不佳，希望未來他能聆聽英文演講、閱讀英文小說、與人用英語自然流利對話，看看更多他喜歡的書。