嫌蹲式廁所老有人對不準！她曝原因心疼　網認同：希望加扶手

記者黃翊婷／綜合報導

「我想為蹲式廁所洗刷多年的冤屈。」一名女網友在臉書PO文表示，日前在大賣場排隊上廁所，遇到一名阿姨詢問賣場的廁所有沒有坐式的，兩人聊了一下，竟然意外解開蹲式廁所總是有人對不準的謎團，因為有些人膝蓋不好，蹲下去就站不起來，只能半蹲上廁所，所以才會不小心灑出來，並非故意不對準。

▲原PO覺得如果能在蹲式廁所加裝扶手，應該能改善公廁環境整潔的問題。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

原PO在臉書「爆怨2公社」的文章中提到，常常看到有人抱怨蹲式廁所老是有人對不準，導致尿液噴到旁邊，之前她在大賣場排隊上廁所，一名阿姨排在後面，並問她賣場廁所有沒有坐式的，「我跟阿姨說大部分都是蹲的，坐式的比較有衛生疑慮吧。」

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沒想到阿姨一聽卻面露尷尬，並解釋，因為自己年紀大了膝蓋不好，蹲下去就站不起來，如果只有蹲式廁所可以用，通常只能半蹲著上，難免會對不準，「不好意思，（我）不是故意的。」原PO說，後來看到廁所有加裝扶手，請阿姨放心使用，對方還開心到一直說謝謝，這才決定PO文和大家分享，順便洗刷蹲式廁所被嫌髒的冤屈，「原來蹲的灑外面是有原因的！希望公共場所（的廁所）能加裝個扶手，相信可以改善。」

文章公開之後，掀起網友熱議，大家紛紛留言表示贊同，過去真的沒有注意到這一點，「蹲式馬桶雖然比較衛生，但對於肢體不方便或是年紀大的人真的比較不友善」、「我媽也是蹲不下去，一定要坐式的」、「妳說到以往大家沒在意的點，希望加個扶手」、「上次老人家就是蹲下去卻站不起來，在裡面痛苦了十幾分鐘，後來用爬的出來，真的很危險」、「真心覺得需要扶手，懷孕到後期也會蹲下去起不來，起身時也容易跌倒」。