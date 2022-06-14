病房冷到發抖！他一看「12度」嚇傻　網好奇：什麼牌子冷氣

▲一位網友發文抱怨，住院期間隔壁床家屬把冷氣溫度調太低。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者廖翊慈／綜合報導

住院時無法避免與他人同住一間病房，多少需要相互包容與尊重。一名男網友即表示，近日他住院，隔壁床的家屬有一件事讓他無法忍受，就是把冷氣調降到12度，讓他晚上睡覺冷到發抖，傻眼直呼「你們是剛從南非回來哦？」不過網友卻驚訝表示，第一次聽到冷氣能調到這麼低。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」氣憤寫下自己住院期間的遭遇。他表示，自己已經住院第6天，前5天空調溫度都很剛好，睡覺還能分一條棉被給家人，但到第6天時，卻突然變得非常冷，「昨天隔壁床的阿姨的家屬來就不一樣了，我昨晚11點的時候發現怎麼那麼冷，明明就有蓋被子了，跟前幾天一樣都一件。」

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原PO以為自己多慮了，沒想到半夜一點多原PO真的冷到受不了了「狂咳又冷到發抖」，於是起身到空調面板確認溫度，才發現讓他冷到發抖的真相，「12度！12度耶！你們是剛從南非回來哦？離開是不會順便把溫度調回來嗎？難怪我冷到發燒又咳嗽，現在整個喉嚨痛又胃灼燒，真的是無言了！」

▲原PO傻眼到不行。（圖／翻攝自臉書）

貼文一出，許多網友隔著螢幕都能感受到原PO的傻眼，「他們是從北極回來的~愛心G掰郎（愛斯基摩人」、「12度是在防腐嗎」、「12度是往生了嗎還是住冷藏室」；多數人也建議他可以去跟護理站反應，「護理師人員會『好好』的指導他們冷氣該轉幾度，為什麼要轉幾度」、「要是有公德心，想到別人的人，就不會開成12度，所以直接反應或告知護理站」、「可以跟護理站講，那個溫度可以鎖起來」。

也有網友好奇醫院冷氣為何可以降到12度，「一般醫院最多只能調整到22度以下2度調12度是冷氣壞了嗎」、「醫院一般不都是中央空調嗎？那調溫度的大多是裝飾品」、「哪家醫院這麼好，還能調到12度」、「可以告知冷氣的廠牌嗎？竟然可以調到12度」。