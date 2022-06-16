8死慘劇！竹市府：輪胎行非都更範圍　陳父同意拆除傷心地

▲新竹市東大路輪胎行火警，鐵皮屋被燒成廢墟。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳凱力、郭玗潔／新竹報導

新竹市東大路一間輪胎行於15日晚間10時，因屋主的二兒子縱火，造成一家三代同堂11口8死、幾近滅門，其中最小年紀僅1歲；有鄰居指出，該處正在協商都更，市府與地上住戶有產權糾紛，不過新竹市府表示，這棟建物並未被劃入都更範圍內，上午都發處會同新竹市建築師公會經現場勘查後，認定該建築有危險疑慮，陳姓屋主也同意委請市府代為拆除。

據了解，該棟起火建築是2層樓的鐵皮屋，由於2樓是木製地板，火警發生後直接塌陷，導致救援有一定難度，出動至少25輛救災、救護車輛，派遣超過160位消防、警察、義消同仁展開搶救，約進行30多分鐘的灌救後撲滅火勢，屋內4大4小仍因逃生不及慘死。

住在附近的鄰居楊男指出，該處先前為眷村用地，近幾年也有發生火警，造成一位老榮民死亡，目前該處正在協商都更，縣府與地上住戶有產權糾紛，雙方目前還在商議中，沒想到昨夜竟傳出8死悲劇。

新竹市府表示，該建築位於私人土地，建物於民國80年之前就存在，但並未申請建築執照也沒有辦理保存登記；此外，這棟建物並未被劃入都更範圍內。

市府指出，針對案發原因，新竹地檢署檢察官率同警察與消防單位，已於今天上午完成現場採証與鑑識，市政府都發處也會同新竹市建築師公會現場勘查，認定有危險疑慮。對此，陳姓屋主也表明同意委請市府代為拆除，後續將由權責單位依規處理。

▼新竹市府表示該處並無劃入都更範圍。（圖／記者游宗樺攝）



▼熊熊大火釀成8死。（圖／記者陳凱力翻攝）