台電被陰了！高雄百貨開張3周就停電　扯「台電供應問題」被打臉

▲岡山樂購廣場。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

北高雄首座大型複合式商場「岡山樂購廣場」在5月26日啟動試營運，未料才時隔3個禮拜，今(15日)上午就傳出停電消息，商場一度於粉專表示將於下午4點恢復營業，並把停電原因歸咎於「台電電力供應問題」，最後遲遲無法復電，乾脆公告整日暫停營業，害得一票網友全撲空。不過對此，台電則撇清關係，直指原因是商場內部電纜故障。

「岡山樂購廣場」目前仍在試營運期間，23日才正式開幕，商場試營運迄今不過3個禮拜，今上午商場就傳出噩耗，官方臉書公告表示，「今日營業時間異動通知，由於台電『電力供應問題』造成本公司暫時停電，樂購廣場預計下午4:00營業，造成您的不便，敬請您見諒！」

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▲商場中午發文公告停電，指稱是「台電電力供應問題」，目前此貼文已被刪除。（圖／翻攝自樂購廣場臉書）

實際詢問台電公司停電情況，台電於下午1點27分回應指出，停電原因是該商場電纜接頭故障，與台電電纜無關係，第一時間也造成周邊120多戶停電，所幸很快復電，台電也派員到商場協助，以便修復後通知送電。

由於商場直至下午4點遲遲未復電，網友也頻頻詢問復電時間，「快暈了，要去宜得利撲空，公告4點營業，剛剛打電話詢問，電還沒來……」、「停好久從中午到現在」、「沒有備用發電機」、「還沒好呀？」小編則回覆罐頭訊息，「您好，因復電作業尚未恢復完工、為維護商場服務品質與客人權益，今日暫停營業，樂購廣場期待盡快能為您服務。」

▲網友哀嚎遲遲不復電，小編隻字不提停電原因。（圖／翻攝自樂購廣場粉專）

不過也有網友不清楚停電原因，表示「是不是該向台電索賠」、「台電應該要賠償營業損失」。但針對此類留言，小編則是沒有回應。

記者詢問商場停電原因，商場低調回應：「電力出現問題，至於停電原因，要後續了解才會知道。」記者進一步詢問，明天是否會恢復營業？商場則表示：「目前期望是這樣，確定要等公布。」

記者再次詢問台電停電原因，台電則還原當時過程，指出第一時間獲報該地區停電，經修復後，發現這一戶沒辦法復電，經查是商場內部電纜接頭故障，但裡面的器材要自行維修，不過台電仍派員到場，以便維修完畢後通知送電。

▲岡山樂購廣場5月26日試營運。（資料圖／記者許宥孺攝）