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快訊／驚！高雄50歲男突「倒臥警分局前」　明顯死亡未送醫

▲▼ 高雄市警察局小港分局。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市警察局小港分局。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

最新消息！高雄市消防局15日下午4點40分獲報，小港分局外有一起路倒案件，救護人員到場時，男子已無生命跡象。據了解，該名男子年約50多歲，是一名街友，平日以輪椅代步，經常露宿於小港區一帶公園，生活圈也都是在附近，今日下午男子於小港分局旁的民宅前坐著休息，民眾發現男子坐了許久，突然一動也不動，趕緊報警並叫救護車，但救護人員到場時，男子已明顯死亡、未送醫，警方目前正調查整起案件，並報請檢察官相驗釐清死因。

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高雄小港分局路倒

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