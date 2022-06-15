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超商限定！「史努比x故宮」9款限量周邊來了　掃地機、行動電源超Q

▲▼史努比x故宮限量周邊。（圖／7-11提供）

▲7-11開賣「史努比x故宮」9款限量周邊，超萌掃地機、充電器一定要收藏。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

史努比粉絲快看過來！就有超商推出「史努比x故宮」9款聯名周邊，主打史努比肖像為主，結合翠玉白菜、番蓮紋等故宮經典圖騰，打造超實用的掃地機、行動電源以及充電器，即日起開放預購，粉絲一定要全套收藏。

7-11開賣「史努比x故宮」全新限量9款周邊，即日起至7/5止開放ibon預購，首推「故宮Snoopy掃地機」，分為神、蓮花溫碗及宗周鐘3款造型，擁有掃地、吸塵拖地三合一功能，可360度旋轉清空死角，絕對是作家是最可愛的小幫手。

▲▼史努比x故宮限量周邊。（圖／7-11提供）

▲行動電源有4款造型。

出外必備的「故宮Snoopy行動電源」，則是有神、翠玉白菜、番蓮紋、宗周鐘共4款造型，可同時充3台設備，且適用大多型號手機及平板等數位產品，最後為「故宮SnoopyPD充電器」，分為山水泡泡、剔紅花卉以及轉轉夥伴造型，兼容蘋果、安著系統設備充電，還有LED面板顯示電壓、電流，充電速度一目了然。

IKEA針對會員推出新活動，即日起至7／31止，只要加入IKEA LINE官方帳號，並升級數位宜家卡參加集點活動，每天「不限金額消費」可獲得1點，3款限量萌禮全部很有看頭，包含集滿2點就能兌換的「IKEA黃色購物袋造型零錢包」，將經典IKEA購物袋縮小，搭配藍黃配色與IKEA標誌刺繡提把，還有貼心吊鍊設計能掛在包包上當小掛飾。

▲IKEA鯊鯊悠遊卡 。（圖／業者提供）

▲IKEA黃色購物袋變身超可愛迷你零錢包。（圖／IKEA提供，下同）

▲IKEA鯊鯊悠遊卡 。（圖／業者提供）

▲IKEA獨家設計3D立體鯊魚悠遊卡，掛在包包上超吸睛。

集滿3點則能換到造型零錢包，加上因疫情特別設計的「IKEA獨家設計卡片噴霧瓶」，噴霧瓶上印有可愛有活力的IKEA人氣小熊，還有掛鉤設計方便隨身攜帶，想到時噴一噴，清潔雙手好容易。集滿5點就能將全3款萌禮一起帶回家，除了上述2款之外，還有人氣BLÅHAJ鯊魚等比縮小的「IKEA獨家設計3D立體鯊魚悠遊卡」。

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