台鐵公司化列車啟動！交部今檢視子法　部分草案「10月底前定案」

▲台鐵113年1月將掛牌成立公司。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵勞資明(6/16)將針對公司化16項子法進行首次協商，交通部今也召開跨部會檢視相關子法草案，交通部表示，相關子法若較為單純的希望早點定案，可在10月底前完成，後續將訂出各項子法討論期程，16項子法將全數在年底前完成。

交通部今針對台鐵公司化16項子法舉行跨部會會議，由交通部政務次長胡湘麟主持，包括國營台鐵公司章程、董事會組織章則、政府提供國營台鐵公司所需資產使用方式條件等辦法、短期債務基金收支保管運用，以及從業人員薪資福利和資位人員職務薪給等。

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交通部長王國材日前表示台鐵基層主管加給太低，以及基層關鍵性技術人員薪資太低，已經請交通部人事處研擬提高，鼓勵基層人員投入。

交通部官員表示，今天第一次討論相關子法，屬於比較廣泛性討論，未涉及每個子法重要細節，其中包括員工薪級等分幾級，尚未提出，目前僅是就架構交換意見，關鍵性涉及量化和金額分級，會在未來討論。

交通部表示，相關子法將在今年底前完成，目前還有6個半月的時間，將來會進一步去排每個子法和討論期程，預計每個月開會一次，有些比較單純的子法也希望早點定案，也可趕在10月底前完成。