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疫情風險高「旅遊不便險」陸續停售　出國團費可能增加！

▲▼日本旅遊，日本出境，商務客，商務旅客，親子旅遊，家庭旅遊，自助旅行，FIT，自助旅遊，爆買，機場報到，托運行李，成田機場，成田國際機場，海外旅客，海外觀光客，外國遊客，自助行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲各國陸續開放邊境，但疫情風險並未下降。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，雖然各國陸續開放邊境，但是各國的確診人數仍多，保險公司陸續停售旅遊不便險或旅遊平安險可附加的海外突發疾病險等，交通部觀光局表示，由於這是商業行為，因此無法強制干涉，若保險公司不願販售商品，等於旅行社及旅客要自行承擔風險，所以團費有可能增加。

觀光局表示，針對保險公司陸續停售旅平險，今日召集行政院消保處、產險公會、旅行社業者等進行協商，事實上在今年3月就有找保險公司討論，當時他們正面回應，願意開發相關商品，然而今年4月本土疫情爆發，保險公司連國內的防疫理賠都還未處理完畢，因此表明不會再推出此類高風險產品。

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觀光局表示，保險公司考量到風險問題，停售旅遊不便險或旅遊平安險可附加的海外突發疾病險等，例如本來有的海外醫療險，就不會含括到法定傳染病等，旅遊不便險也不再販售，由於這是商業行為，賠錢生意不可能有人願意做，所以也無法干涉。

▲▼日本旅遊，日本出境，商務客，商務旅客，親子旅遊，家庭旅遊，自助旅行，FIT，自助旅遊，爆買，機場報到，托運行李，成田機場，成田國際機場，海外旅客，海外觀光客，外國遊客，自助行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲不少旅行社已開始規劃出國遊程。（圖／記者蔡玟君攝）

觀光局表示，由於保險公司停賣保險，所以變成旅行業、旅客要承擔風險，換言之團費有可能因此增加，部分國家規定入境一定要買保險的話，如日本，通常機場都可臨櫃購買，不過因為牽涉到理賠問題，所以必須由旅客本人購買。

有觀光業者抱怨，日本販售的保險只提供「在日本染疫者」理賠，若回到台灣才發現被傳染後染疫，就無法領到理賠。但觀光局坦言，其他國家考量到國際旅客因染病需滯留才理賠，回國後不理賠是相當合理的運作模式，畢竟不會有人買保險是為了拿到理賠金。

觀光局表示，之後會再找產險業者討論，如果未來疫情風險降低，希望能提高他們開發相關保險產品的意願。

另外觀光局於疫情爆發後禁止旅行社組團出入境，今日討論後，決定開放旅行業規劃有「參考日期」的旅遊產品，但只限預定、不可預購，因此不得與旅客簽約或收取訂金。

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