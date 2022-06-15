加拿大宣布取消強制接種令　國內旅行及出境旅客免打疫苗

▲ 渥太華民眾逐漸回歸日常生活。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐2年多，全球各國逐漸放寬防疫限制。加拿大各省近幾月來陸續取消多數規定，聯邦政府14日進一步宣布，20日起將暫停強制國內旅行、出境旅客及公務機關員工接種新冠疫苗的要求。

《路透社》報導，加拿大政府聲明指出，因疫苗接種率高且確診數下降，20日起不再強制要求國內旅行的遊客及公務員接種疫苗，包括自加拿大出境的旅客。

加拿大衛生部長杜克洛斯（Jean-Yves Duclos）表示，暫停疫苗接種要求反映國家公衛狀況改善，但病毒仍持續在國內及全球進化與傳播。未來若爆發新變種疫情，這些限制仍可能恢復，且欲前往加拿大的國際旅客仍須出示疫苗接種證明。

隨著確診數下降，加拿大大多數省在今年夏天放寬口罩限制，總理杜魯道也面臨來自反對派及產業界的壓力，要求他進一步放寬規定。加拿大全國航空公司委員會（NACC）表示，政府14日的聲明是重要里程碑，但還不夠，並要求撤銷所有疫苗接種要求。

加拿大去年10月底開始強制要求國內旅行遊客及公務員接種疫苗，目前已有95%公務員施打2劑。部分未接種的聯邦工作人員因這項限制被迫放無薪假，如今將能重返工作崗位。

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